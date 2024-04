Piazza Affari resta negativa dopo la BCE

In generale calo i titoli del settore bancario. Prevalgono i rialzi, invece, tra i petroliferi. Al MidCap spicca il ribasso di Salvatore Ferragamo

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio negativo, dopo le decisioni di politica monetaria della BCE. Come nelle attese l'istituto centrale ha deciso di non modificare i tassi di interesse, confermando il saggio di riferimento al 4,5%.

Alle ore 14.30 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,67% a 33.811 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 33.703 punti e un massimo di 34.113 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,66%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,67%) e per il FTSE Italia Star (-0,15%).

Il bitcoin è sceso a 70.500 dollari (meno di 66.000 euro).

Lo spread Btp-Bund ha superato i 135 punti, con il rendimento del Btp decennale che si consolida oltre il 3,8%.

L’euro rimane sotto gli 1,075 dollari.

In generale calo i titoli del settore bancario.

Il Monte dei Paschi di Siena perde il 2,69% a 4,055 euro. In giornata si riunirà l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio 2023.

Prevalgono i rialzi tra i titoli del settore petrolifero, nonostante il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a maggio 2024) sia sceso sotto gli 86 dollari al barile, da un massimo intraday di 86,63 dollari.

Spicca il progresso di ENI (+0,88% a 15,512 euro).

Bene anche Saipem (+0,56% a 2,324 euro).

Ancora vendite su Iveco Group (-3,24% a 12,86 euro), dopo la correzione subita nella seduta precedente.

Al MidCap spicca il ribasso di Salvatore Ferragamo (-3,63% a 9,83 euro). Alcune banche d'affari hanno rivisto al ribasso il target price sulla società del lusso.

Performance decisamente negativa anche per Maire (-6,17%).

Tra le aziende a minore capitalizzazione in evidenza Safilo Group (+5,85% a 1,194 euro). La società ha comunicato di aver rinnovato anticipatamente il contratto di licenza globale pluriennale per le collezioni eyewear di Marc Jacobs.