Borse, previsti ribassi superiori all'1% in avvio

10 mar 2023 ore 08:26

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee potrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con flessioni nell'ordine dell'1-2%, in scia alla chiusura negativa per i principali indici azionari statunitensi, che hanno registrato ribassi nell'ordine dell'1-2%. Il Dow Jones ha subito una flessione dell'1,65% a 32.256 punti, mentre l’S&P500 ha perso l'1,84% a 3.918 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-2,05% a 11.338 punti). Inoltre, i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che saranno diffusi alle ore 14.30, potrebbero determinare un aumento della volatilità sui mercati azionari.

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta negativa. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno l’1,67% a 28.144 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 28.119 punti e un massimo di 28.424 punti. Nessuna novità dalla Bank of Japan: la banca centrale giapponese non ha apportato modifiche alla politica monetaria.

Il bitcoin è crollato a 20.000 dollari (meno di 19.000 euro).

L’euro si si è avvicinato agli 1,06 dollari.

Leonardo potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. La società aerospaziale ha comunicato i risultati finanziari relativi al 2022, esercizio chiuso con ricavi in crescita e redditività in miglioramento. Inoltre, il management della società aerospaziale ha fornito le stime finanziarie per il 2023.

Al MidCap da monitorare Safilo Group, dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2022 e le stime per il 2027, esercizio in cui l’azienda punta ad arrivare a ricavi per 1,3 miliardi di euro, con una marginalità compresa tra il 12% e il 13%.