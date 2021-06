FTSEMib in rosso nel giorno della BCE

Gli operatori sono in attesa delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria. Giornata negativo per Stellantis. Al segmento STAR spicca il calo di Sanlorenzo

10 giu 2021 ore 10:39

In territorio negativo i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee, in attesa delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria. Gli analisti di IntesaSanpaolo si attendono che la Banca Centrale Europea annunci una revisione al rialzo delle stime di crescita e inflazione per il 2021, con qualche possibile ricaduta anche su quelle di medio termine. Inoltre, secondo gli esperti, ’aumento degli swap spread sui titoli governativi potrebbe giustificare la conferma degli acquisti PEPP ai ritmi degli ultimi mesi, ma con un calo in luglio e agosto dovuto ai fattori stagionali. "Non vi è alcuna aspettativa di modifiche ai tassi ufficiali o alle condizioni dell’APP", hanno aggiunto gli analisti di IntesaSanpaolo.

Alle 10.35 il FTSEMib era in calo dello 0,6% a 25.586 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,59%. Andamento negativo anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,59%) e per il FTSE Italia Star (-0,6%).

Il bitcoin ha sfiorato i 37.000 dollari (oltre 30.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma tra i 105 e i 110 punti.

L’euro resta sotto gli 1,22 dollari.

Da segnalare il ribasso di Stellantis (-2,33% a 16,83 euro). Il gruppo automobilistico ha comunicato che, nell’ambito dell'inchiesta giudiziaria riguardante diverse case automobilistiche iniziata nel 2016 e 2017, è stato comunicato che Automobiles Peugeot (società interamente controllata da Stellantis) è stata messa “en examen” dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse di frode ai consumatori in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 tra il 2009 e il 2015. Nell'ambito della stessa inchiesta, altre due aziende del gruppo, Automobiles Citroën e FCA Italy, sono state citate a comparire davanti al Tribunale Giudiziario di Parigi. "Le società interessate sono fermamente convinte che i propri sistemi di controllo delle emissioni soddisfacessero tutti i requisiti applicabili nei periodi in questione e continuino a farlo tuttora ed attendono di poterne dare dimostrazione", ha precisato Stellantis in una nota.

Al contrario, STM guadagna il 2,31% a 31,265 euro, in scia alle indicazioni sulle vendite di semiconduttori nel mese di aprile.

Al segmento STAR spicca il ribasso di Sanlorenzo (-5,64% a 24,25 euro). L’azionista di riferimento Holding Happy Life ha completato la cessione di complessive 1.000.000 azioni ordinarie, pari a circa il 3% del capitale di Sanlorenzo, a un prezzo pari a 24 euro per azione e per un controvalore complessivo di 24 milioni di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 6,6% rispetto al valore di chiusura delle azioni Sanlorenzo nella seduta del 9 giugno (25,7 euro).