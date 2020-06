FTSEMib sempre in calo (ma lontano dai minimi)

Gli operatori sono in attesa delle indicazioni di politica monetaria della FED. I bancari si confermano in territorio negativo, dopo un avvio di giornata all'insegna degli acquisti

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio negativo, anche se recuperano dai minimi di giornata: gli operatori sono in attesa delle indicazioni di politica monetaria della FED che saranno diffuse alle 20.00, ora italiana. Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo, la banca centrale statunitense dovrebbe traghettare la politica monetaria a una fase di assestamento, dopo quella di emergenza dettata dalla crisi di liquidità causata dalla pandemia. "Con la riapertura dell’economia e l’inizio di una ripresa che potrà essere lunga e faticosa, la Fed sposterà l’accento sullo scenario futuro e sulla gestione delle aspettative", hanno sottolineato gli esperti.

Alle 14.10 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,41% a 19.848 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.694 punti e un massimo di 20.181 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,44%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,85%) e per il FTSE Italia Star (-0,7%).

L’euro si attesta oltre gli 1,135 dollari, mentre il bitcoin si conferma tra i 9.500 e i 10.000 dollari (oltre 8.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allagato a 185 punti.

I bancari si confermano in territorio negativo, dopo un avvio di giornata all'insegna degli acquisti. Il Sole24Ore ha riportato alcune dichiarazioni di Andrea Enria, responsabile della vigilanza BCE-SSM, secondo cui le banche potranno tornare a distribuire dividendi nel caso in cui non dovesse esserci una seconda ondata di contagi da coronavirus e l’economia iniziasse a dare solidi segnali di ripresa.

IntesaSanpaolo perde lo 0,84%. Secondo quanto evidenziato dal Corriere della Sera e dall’agenzia Reuters l’autorità per la concorrenza e il mercato avrebbe espresso alcune perplessità sull’OPS lanciata dall’istituto guidato da Carlo Messina su UBI Banca (-0,66%). L’authority non esclude che l'integrazione tra la le due banche possa portare un rafforzamento della posizione dominante di IntesaSanpaolo, nonostante l’accordo siglato con BPER Banca (-3,47%) per la cessione di alcune attività.

UniCredit si allinea al trend negativo del comparto (-2,52%). L'istituto ha comunicato di aver completato l'emissione del primo bond Senior Preferred a valere sul Funding Plan 2020. Il titolo, con scadenza a 6 anni e richiamabile dopo 5 anni, è stato emesso per un importo pari a 1,25 miliardi di euro, con prezzo di emissione pari a 99,563%. Lo spread indicato inizialmente pari al tasso Mid Swap di riferimento maggiorato di 185 punti base è stato rivisto al ribasso, raggiungendo il livello finale di 160 punti base.

Trevi Group ancora sulle montagne russe dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute. Il titolo registra una flessione del 7,96%, dopo alcune sospensioni per eccesso di scostamento.

Safilo registra una flessione del 4,62%. Moody's ha ridotto di un livello il rating sul debito a lungo termine della società, portandolo da "B2" a"B3". Le prospettive sul rating di Safilo per i prossimi trimestri sono state portate a "negative".