Partenza all'insegna della cautela per il FTSEMib

L’agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito della Repubblica Italiana. Avvio di giornata spumeggiante per EXOR. UBI Banca inizia la seduta con un rialzo

10 feb 2020 ore 09:20

Piazza Affari e le principali borse europee hanno iniziato la settimana con variazioni minime, dopo il forte rialzo messo registrato la scorsa settimana. L’agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito della Repubblica Italiana, fissato a “BBB”; il giudizio classifica l’Italia tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano “negative”.

Alle 09.15 il FTSEMib era in flessione dello 0,12% a 24.450 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,11%. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%) e il FTSE Italia Star (-0,05%).

In ribasso i principali indici azionari statunitensi nell'ultima seduta della settimana in scia al dato sull’occupazione nel mese di gennaio. Il Dow Jones è sceso dello 0,94% a 29.103 punti, mentre l’S&P500 ha registrato una flessione dello 0,54% a 3.328 punti. Stessa variazione per il Nasdaq (-0,54% a 9.521 punti).

Avvio di settimana negativo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,6% a 23.686 punti.

L’euro si conferma a 1,095 dollari, mentre il bitcoin ha sfiorato i 10.000 dollari (oltre 9.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è avvicinato ai 140 punti.

Avvio di giornata spumeggiante per EXOR (+4,22% a 73,14 euro). La holding della famiglia Agnelli ha confermato che sono in corso contatti esclusivi con il gruppo francese Covea per la cessione della controllata PartnerRe, azienda statunitense attiva nel settore delle riassicurazioni. L’operazione sarebbe interamente in contanti. EXOR ha precisato che non c’è certezza che le trattative portino a un accordo definitivo. La holding ha ricordato che detiene il 100% del capitale di PartnerRe e il 99,66% dei diritti di voto.

Riflettori sempre accesi sui bancari.

UBI Banca inizia la seduta con un rialzo dello 0,6% a 2,993 euro, in attesa della diffusione dei risultati dell’esercizio 2019. Il consensus degli analisti indica per il quarto trimestre 2019 un margine di interesse di 420 milioni di euro e proventi operativi per 908 milioni. Le banche d’affari stimano in media rettifiche su crediti per 200 milioni di euro. L'utile netto è previsto a 24 milioni di euro. Intanto, il numero uno di UBI Banca, Victor Massiah, ha anticipato che il piano industriale per il triennio 2020/2022 che sarà presentato lunedì 17 febbraio non prevede operazioni straordinarie.

Ottima partenza anche per Buzzi Unicem (+2,42% a 23,26 euro). La società quotata al FTSEMib ha terminato lo scorso anno con un fatturato pari a 3,22 miliardi di euro, in aumento del 12,1% rispetto ai 2,87 miliardi ottenuti l'esercizio precedente; a cambi e perimetro costanti l'incremento sarebbe stato dell'8,6%. Sulla base delle informazioni preliminari disponibili, Buzzi Unicem prevede che il bilancio dell'esercizio 2019 si chiuda con un margine operativo lordo ricorrente di circa 700 milioni di euro.

Avvio in rosso per la Juventus FC (-1,22% a 1,132 euro). Il club bianconero è stato raggiunto in testa alla classifica di SerieA dall’Inter dopo la sconfitta per 2 a 1 a opera del Verona e alla contemporanea vittoria dei nerazzurri nel derby contro il Milan per 4 a 2. Vittoria anche della Lazio (+4,37% a 1,624 euro) a Parma: il club biancoceleste si è portato a un solo punto dal duo di testa.