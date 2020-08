Il FTSEMib rafforza il rialzo

In altalena i titoli del settore bancario. Da segnalare il forte rialzo Unipol. Juventus FC in forte calo dopo l'eliminazione dalla Champions League. Male AS Roma

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali nella prima seduta della settimana. Stefan Rondorf - Senior Investment Strategist Global Economics & Strategy di Allianz Global Investors - ha evidenziato che il pessimismo degli investitori non è più a livelli estremi, ma molti preferiscono usare ancora una certa prudenza. "Tale assetto consente di non lasciarsi influenzare dall’eccessiva euforia e di mitigare le battute d’arresto, poiché a quanto sembra vi sono ancora ingenti capitali in attesa di essere impiegati", ha puntualizzato l'esperto.

Alle 15.35 il FTSEMib era in rialzo dello 0,71% a 19.656 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.454 punti e un massimo di 19.668 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,7%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,54%) e per il FTSE Italia Star (-0,09%).

L’euro oscilla tra gli 1,175 e gli 1,18 dollari, mentre il bitcoin è risalito a 12.000 dollari (oltre 10.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta a 150 punti.

Focus sui titoli del settore bancario.

UBI Banca registra un frazionale rialzo dello 0,3% a 3,685 euro. L'agenzia DBRS ha alzato i rating della banca, allineandoli a quelli di IntesaSanpaolo (+0,04%), a seguito della conclusione dell’OPAS dell'istituto guidato da Carlo Messina. Il trend sui rating assegnati è "negativo" in quanto riflette la view dell’agenzia sui rischi e le incertezze per l’economia italiana causati dalla pandemia. Intanto, dalle comunicazioni diffuse il 7 agosto dalla Consob si apprende che Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Edoardo Mercadante, Silchester International Investors e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno azzerato la partecipazione detenuta in UBI Banca. IntesaSanpaolo invece detiene il 90,2% del capitale della banca.

Performance positiva per BPER Banca (+1,56%). L'istituto ha comunicato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha autorizzato l’operazione di concentrazione per l’acquisizione di un ramo d’azienda di IntesaSanpaolo, costituito da 532 filiali e dai connessi rapporti giuridici. In particolare, a seguito della notifica effettuata da BPER Banca, nonché del parere favorevole rilasciato da IVASS, l’autorità ha potuto riscontrare che l’operazione in questione non solleva alcun dubbio sotto il profilo antitrust.

Atlantia in rialzo di oltre un punto percentuale (+1,42%). Il consiglio di amministrazione della holding delle infrastrutture ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva, fino al 30 settembre 2020, con il gestore globale di investimenti “private” Partners Group per la cessione di una partecipazione del 49% di Telepass.

Intonazione positiva per Unipol (+3,92% a 4,026 euro). Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Sole24Ore il numero uno della compagnia, Carlo Cimbri, avrebbe deciso di portare gli asset di reddito fisso italiano dal 55% al 40%, scendendo quindi a circa 23 miliardi di euro di controvalore nei portafogli. La scelta apparirebbe obbligata, secondo il quotidiano, per contenere la volatilità del Sovency Ratio. Intanto, su Unipol è arrivta l'indicazione positiva di Kepler Cheuvreux, che ha alzato a 6,35 euro il target price sul titolo; gli esperti hanno confermato l'indicazione di acquisto delle azioni, in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica un rialzo di oltre il 50% rispetto all'attuiale quotazione di Unipol.

Squadre calcistiche protagoniste a Piazza Affari.

Juventus FC registra uno scivolone del 6,87% a 0,86 euro. Venerdì 7 agosto il club bianconero è stato eliminato dalla Champions League, nonostante la vittoria per 2 a 1 nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione (era finita 1 a 0 all’andata per i francesi). L’uscita dalla maggiore competizione calcistica europea è costata la panchina all’allenatore Maurizio Sarri, che il giorno successivo è stato esonerato ed è stato sostituito da Andrea Pirlo, tecnico dell’Under23 della Juventus.

AS Roma è sospesa per eccesso di ribasso. Il titolo del club giallorosso registra un calo teorico del 32,7%, dopo aver segnato un ultimo prezzo di 0,28 euro alle 14.45.