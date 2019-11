Il FTSEMib sale e sfiora i 23mila punti

I maggiori indici di Borsa Italiana e le borse europee hanno sfruttato l’apertura positiva di Wall Street. È proseguito il trend positivo di Fiat Chrysler Automobiles

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee hanno terminato l’ultima seduta della settimana con buone performance, sfruttando l’apertura positiva di Wall Street in scia ai dati sull’occupazione negli Stati Uniti relativi al mese di ottobre (migliori delle attese). È proseguito il trend positivo di Fiat Chrysler Automobiles che ha registrato la migliore performance della settimana al FTSEMib. Pesante ribasso, invece, per Cattolica Assicurazioni, dopo che il CdA ha revocato le deleghe operative all’amministratore delegato Alberto Minali. Le contrattazioni di Piazza Affari sono state regolari, mentre è rimasta chiusa la sessione afterhours.

Il FTSEMib ha registrato un rialzo dell’1,06% a 22.934 punti (minimo di 22.721 punti; massimo di 22.946 punti) e ha terminato la settimana con un progresso dell’1,44%, accumulato tra il 28 ottobre e il 1° novembre. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato l’1,04%. Chiusura positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,9%) e per il FTSE Italia Star (+1,07%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 1,93 miliardi di euro, rispetto ai 3,19 miliardi di giovedì; sono passate di mano 385.068.024 azioni (555.771.179 nella seduta di giovedì). Su 387 titoli trattati, 233 hanno registrato una performance positiva, mentre i segni meno sono stati 114; le restanti 40 azioni sono rimaste ferme sui valori di chiusura del 31 ottobre.

L’euro è tornato sopra gli 1,115 dollari, mentre il bitcoin è rimasto oltre i 9.000 dollari (poco più di 8.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allargato a 137 punti.

È proseguito il trend positivo di Fiat Chrysler Automobiles che ha registrato la migliore performance della settimana al FTSEMib, in scia alle trattative per un accordo con il colosso francese Psa. Il titolo del gruppo automobilistico ha terminato la seduta del 1° novembre con un progresso dello 0,59% a 14,01 euro, mentre tra il 28 ottobre e il 1° novembre il titolo ha accumulato un rialzo del 18,3%. MF ha evidenziato che l’utile registrato nel periodo luglio-settembre da Fiat Chrysler Automobiles proviene interamente dal Nord America. I dati finanziari disaggregati, infatti, hanno segnalato che su un risultato operativo adjusted complessivo di 1,96 miliardi di euro, il contributo del Nord America è stato pari 2,02 miliardi; al contrario, le attività europee di Fiat Chrysler Automobiles hanno registrato un passivo di 55 milioni. “E per questo per Peugeot, che è sostanzialmente una società che fa utili principalmente in Europa, il Lingotto rappresenta il candidato ideale per le nozze”, ha segnalato MF. Gli analisti di Banca IMI ritengono che il progetto di fusione con Psa possa avvantaggiare Fiat Chrysler Automobiles, nel caso in cui fosse confermata l’attuale struttura dell’operazione; per questo motivo gli esperti hanno alzato da 13 euro a 16 euro il target price sul titolo. La stessa banca d’affari ha aumentato da 64,6 euro a 78,1 euro per azione la valutazione sulla holding EXOR (+1,08% a 69,46 euro), sulla base del nuovo prezzo obiettivo assegnato a Fiat Chrysler Automobiles. Banca IMI ha migliorato il giudizio su entrambi i titoli, portandolo da “Hold” (mantenere) a “Buy” (acquistare). Anche Kepler Cheuvreux ha incrementato il target price su FCA, ora fissato a 18 euro, rispetto ai precedenti 14 euro, in seguito all’annuncio di un dividendo straordinario di 5,5 miliardi di euro; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Molto bene CNH Industrial (+2,44% a 9,986 euro). La società ha concordato la vendita a Bapcor della attività Truckline, uno dei maggiori rivenditori e distributori australiani di ricambi e accessori aftermarket per veicoli commerciali (autocarri e rimorchi) di tutte le marche europee, nordamericane e giapponesi.

Cattolica Assicurazioni ha subito uno scivolone del 4,41% a 7,47 euro. Il consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa ha revocato le deleghe operative all’amministratore delegato Alberto Minali e ha conferito tutti i poteri al direttore generale, Carlo Ferraresi. In particolare, il CdA ha constatato e preso atto che si è progressivamente verificata una divergenza di visione con l’amministratore delegato per quanto riguarda l’organizzazione societaria, gli scenari strategici e i rapporti con i soci e col mercato. Secondo La Repubblica, al board della compagnia assicurativa non sarebbero piaciute diverse iniziative prese dal manager senza il consenso del CdA. In particolare, il board non aveva digerito il tentativo di Minali di trasformare Cattolica Assicurazioni in società per azioni, progetto poi bocciato dall’assemblea degli azionisti lo scorso aprile. Dopo la revoca delle deleghe operative all’amministratore delegato Equita sim ha tagliato da 10 euro a 9 euro il target price su Cattolica Assicurazioni, in seguito alla revisione delle stime finanziarie per il biennio 2020/2021; gli esperti hanno anche peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” il giudizio.

Pochi spunti per i titoli del settore bancario.

In evidenza UniCredit che ha terminato la giornata con un progresso dell’1,37% a 11,524 euro.

Segno più anche per BancoBPM (+0,83% a 2,054 euro). Secondo quanto scritto su Il Messaggero il fondo Fonsun sarebbe accreditato dell’1,5% del capitale della banca e non esclude la possibilità di incrementare ulteriormente la quota. Il quotidiano ha aggiunto che altri azionisti sarebbero intenzionati a entrare nel capitale della banca, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione.

Rimbalzo di Tenaris, dopo lo scivolone subito nella seduta del 31 ottobre. Il titolo ha registrato un progresso dell’8,35% a 9,826 euro. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Equita sim hanno limato da 12 euro a 11,5 euro il target price su Tenaris, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per il triennio 2019/2021; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Per lo stesso motivo Mediobanca ha tagliato il prezzo obiettivo su Tenaris, portandolo da 11 euro a 10,5 euro, confermando il giudizio “Neutrale”. Intanto, Secondo quanto riportato dalla Consob, il 31 ottobre il fondo Millennium International Management ha ridotto la posizione corta su Tenaris, portandola dallo 0,73% allo 0,5% del capitale.

Chiusura positiva per Pirelli (+1,12% a 5,24 euro). Tuttavia, nella settimana appena conclusa il titolo ha registrato la peggiore performance al FTSEMib, lasciando sul terreno il 6,26% tra il 28 ottobre e il 1° novembre.

Al segmento STAR spicca il balzo di Biesse (+10,4% a 12,39 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo). Dopo la diffusione dei risultati dei primi nove mesi del 2019 gli analisti di Banca IMI hanno incrementato da 15 euro a 16 euro il target price sulla società, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2019/2021; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Banca IMI ha ricordato che a febbraio 2020 Biesse presenterà il nuovo piano industriale triennale.