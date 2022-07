Piazza Affari oscilla sulla parità

Partenza contrastata per i principali indici del Vecchio Continente. Poco mossa Milano. Il primo semestre dell'anno si è chiuso con un calo generalizzato di tutte le borse

1 lug 2022 ore 10:00

Partenza contrastata per i principali indici del Vecchio Continente. Poco mossa la borsa di Milano, ora con un timido segno positivo. Il primo semestre dell'anno si è chiuso con un calo generalizzato di tutte le borse.

Alle 9.55 il FTSEMib sale dello 0,09% a 21.313 punti mentre l'All Share avanza dello 0,15%. In lieve rialzo anche Mid Cap (+0,39%) e Star (+0,13%).

In rosso i principali indici delle borse Usa nella giornata di ieri. Il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,81% a 30.775 punti mentre lo Standard & Poor's 500 ha perso lo 0,88% a 3.785 punti. Più ampio il ribasso del Nasdaq, in flessione dell'1,33% a 11.029 punti. Con la seduta di ieri è andata in archivo la prima metà dell'anno: è stato un semestre nero per i principali indici americani, mai così male dal 1970 ad oggi. Le perdite sono state comprese tra il 10% per i panieri che raggruppano titoli di settori non tech fino ad arrivare a quasi il 30% perso dal Nasdaq.

A Milano occhi puntati ancora sulle banche: nel corso di un'audizione davanti al Parlamento europeo Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza bancaria, ha spiegato che la BCE chiederà alle banche di considerare anche l’ipotesi di una recessione nel prevedere l'andamento dei conti aziendali. In questo scenario gli istituti dovranno prevedere anche un ricalcolo della cedola.

Unicredit recupera un minimo 1,33% dopo la flessione marcata di ieri, IntesaSanpaolo perde un minimo 0,04%.

Banca MPS (+0,46%) ha comunicato che, in ottemperanza a un’informativa richiesta da CONSOB e riguardo alla sottoscrizione, da parte dell’istituto, del pre-underwriting agreement e al sostegno espresso dal Ministero dell’Economia in merito alla prospettata operazione di aumento di capitale, non si registrano aggiornamenti ulteriori.

Quinto giorno di aumento di capitalle per Saipem (+6,38% il titolo e +22,22% teorico i diritti che sono attualmente sospesi per eccesso di rialzo).

Atlantia (invariata) ha comunicato di aver completato l’acquisizione di Yunex Traffic, per il corrispettivo finale di 950 milioni di euro. Yunex Traffic è il più importante fornitore di soluzioni a livello globale nell’innovativo settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e della Smart Mobility. Tra le metropoli che utilizzano i sistemi di Yunex Traffic ci sono Londra, Dubai, Berlino, Bogotà e Miami, con un track record di progetti all’avanguardia per fluidificare il traffico, migliorare la qualità dell’aria e aumentare la sicurezza stradale, decongestionando le arterie stradali e fornendo servizi innovativi per migliorare l’esperienza di mobilità per gli utenti finali.