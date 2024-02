Borse verso un avvio in rosso dopo la FED

Telecom Italia TIM potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Il bitcoin è sceso a 42.000 dollari (circa 39.000 euro).

1 feb 2024 ore 08:21

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata in territorio negativo, in scia ai ribassi subiti dagli indici statunitensi, dopo le decisioni di politica monetaria della FED. Il Dow Jones ha perso lo 0,82% a 38.150 punti, mentre l’S&P500 ha lasciato sul terreno l’1,61% a 4.846 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-2,23% a 15.164 punti).

Seduta negativa anche per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,76% a 36.011 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 35.925 punti e un massimo di 36.146 punti.

Il bitcoin è sceso a 42.000 dollari (circa 39.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta a 155 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 3,7%.

L’euro è sceso sotto gli 1,08 dollari.

Telecom Italia TIM potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. La compagnia telefonica ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze un’offerta per l’acquisto di Sparkle. Nella proposta non è esclusa l’eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso Telecom Italia TIM mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico.