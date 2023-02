Borse, possibile un avvio positivo nel giorno della FED

Riflettori puntati su UniCredit, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente. Da monitorare anche Enel

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata con progressi frazionali, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria.

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta con rialzi nell'ordine dell'1-2%. Il Dow Jones ha registrato un progresso dell'1,09% a 34.086 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato l'1,46% a 4.077 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,67% a 11.585 punti).

Giornata incerta per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei è salito dello 0,07% a 27.347 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.323 punti e un massimo di 27.548 punti.

Il bitcoin si conferma sopra i 23.000 dollari (poco più di 21.000 euro).

L’euro è risalito oltre gli 1,085 dollari.

Riflettori puntati su UniCredit, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob si apprende che dal 20 gennaio 2023, Edoardo Mercadante è accreditato del 5,022% del capitale dell'istituto guidato da Andrea Orcel. La partecipazione è detenuta in gestione non discrezionale del risparmio, tramite Parvus Asset Management Europe Limited.

Da monitorare Enel. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob si apprende che dal 25 gennaio 2023, BlackRock è accreditata del 5,022% del capitale del colosso elettrico.

Al MidCap in evidenza OVS. La società ha comunicato di aver terminato le trattative in merito all'iniziativa volta all'acquisizione di Coin. "Il gruppo OVS conferma la valenza commerciale del brand e del network Coin ma, pur continuando a valutare le opportunità di crescita esterna che il mercato le offrirà, preferisce proseguire nella significativa azione di deleverage", ha precisato la società. Inoltre, OVS ha anticipato di aver chiuso l’esercizio 2022/2023 con ricavi per oltre 1,5 miliardi di euro, in aumento dell’11% rispetto all’esercizio precedente.