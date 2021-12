Banche e petroliferi guidano il rialzo del FTSEMib

Il Monte dei Paschi di Siena balza del 12,3%, dopo uno stop per eccesso di rialzo. Telecom Italia TIM in territorio positivo. In controtendenza DiaSorin

1 dic 2021 ore 12:58

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie registrano rialzi nell'ordine del punto e mezzo percentuale, dopo la forte volatilità registrata nella precedente seduta. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - al momento le politiche monetarie (in particolare della Fed) rimangono la preoccupazione principale. "L'ultimo messaggio “da falco” di Jerome Powell ha colto molti di sorpresa e ha suscitato incertezza tra gli investitori, lasciandoli scettici sulla prossima mossa della Fed", ha osservato l'esperto, che ha aggiunto: "Sebbene l'adozione di misure aggressive per affrontare un'inflazione “non così transitoria" sia generalmente vista come una notizia positiva, gli investitori si chiedono quanto possa essere pericoloso ritirare l'attuale forte sostegno monetario mentre l'economia statunitense è ancora in difficoltà".

Alle 12.55 il FTSEMib era in progresso dell'1,71% a 26.255 punti, poco sotto al massimo intraday di 26.263 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,64%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,13%) e per il FTSE Italia Star (+0,78%).

Il bitcoin si attesta a 57.000 dollari (poco meno di 50.500 euro).

Lo spread Btp-Bund ha sfiorato i 135 punti.

L’euro si conferma oltre gli 1,13 dollari.

Andamento positivo per i titoli del settore bancario.

Il Monte dei Paschi di Siena balza del 12,3% a 0,9066 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. L’istituto senese ha comunicato che sono stati avviati contatti con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di riavviare le interlocuzioni con DG COMP (Directorate-General for Competition).

Molto bene anche IntesaSanpaolo (+2,25% a 2,163 euro) e UniCredit (+3,22% a 11,034 euro).

Ottima giornata per i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a gennaio 2022) ha toccato i 69 dollari al barile.

ENI recupera il 3,11% a 12,004 euro. Gli analisti di Berenberg hanno ritoccato al rialzo il target price sul Cane a sei zampe, portandolo da 13,5 euro a 14 euro; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l'acquisto delle azioni.

Molto bene anche Saipem (+2,9% a 1,8125 euro) e Tenaris (+4,48% a 9,05 euro).

Telecom Italia TIM vira al rialzo, dopo il calo subito nelle precedenti due sedute. Il titolo della compagnia telefonica registra un progresso dello 0,5% a 0,4623 euro.

Rimbalzo di Stellantis (+4,11% a 15,762 euro).

In controtendenza DiaSorin (-3,07% a 182,95 euro), nonostante la società di diagnostica abbia confermato la capacità di indentificare il virus SARS-CoV-2 dei propri test molecolari anche a fronte della nuova variante Omicron.

Andamento positivo per le azioni ordinarie Juventus FC (+0,37% a 0,435 euro), mentre scendono i diritti relativi all’aumento di capitale (-1,77% a 0,0667 euro).