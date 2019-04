Il FTSEMib resta positivo. Balzo di UniCredit

Il titolo dell'istituto beneficia del giudizio positivo di Goldman Sachs. Segno meno per Telecom Italia dopo il forte rialzo registrato nella seduta di venerdì

1 apr 2019 ore 15:41

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con discreti rialzi, grazie alle indicazioni positive sull'andamento dell'economia cinese. Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con discreti rialzi, grazie alle indicazioni positive sull'andamento dell'economia cinese. A questo proposito Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades ha segnalato che i buoni dati sulla produzione cinese hanno rassicurato gli investitori e aumentato la loro propensione al rischio. “Inoltre i progressi registrati durante l'ultimo round di negoziati commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti la scorsa settimana hanno contribuito ad allentare le preoccupazioni su un rallentamento economico globale”, ha precisato l’analista.

Alle 15.40 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,73% a 21.442 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,69%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%) e il FTSE Italia Star (+0,72%).

L’euro si è riportato a 1,125 dollari, mentre il bitcoin ha superato i 4.000 dollari (oltre i 3.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund con scadenza a dieci anni si conferma a 256 punti.

Intonazione positiva per i bancari.

Spicca il forte rialzo di UniCredit (+4,06% a 11,892 euro). Goldman Sachs ha inserito l’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione, ipotizzando una politica dei dividendi superiore alle attese nel triennio 2019/2021; gli analisti hanno confermato il prezzo obiettivo di 18,2 euro. Mediobanca ha ritoccato al rialzo il target price su Unicredit, portandolo da 16 euro a 17 euro; gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Fiat Chrysler Automobiles è in rialzo dell'1,25% a 13,438 euro. Il Financial Times è ritornato ad analizzare il futuro del gruppo automobilistico, precisando che l’ipotesi di integrazione con un altro colosso del settore è solo una delle opzioni allo studio. Fiat Chrysler Automobiles, infatti, potrebbe valutare partnership tecnologiche con altri operatori. Il Financial Times ha aggiunto che il gruppo della famiglia Agnelli non prevede di vendere le attività automobilistiche.

Da segnalare l’ottima performance di Saipem (+2,31% a 4,824 euro). Secondo alcune indiscrezioni la società di ingegneristica starebbe valutando la possibilità di cedere alcune attività nel segmento della perforazione. Secondo alcuni analisti queste attività potrebbero essere valutate circa 2 miliardi di euro.

Telecom Italia registra un calo dell'1,39% a 0,5467 euro, dopo il forte rialzo registrato nella seduta di venerdì. L’assemblea degli azionisti di venerdì ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, mentre Vivendi ha rinunciato alla richiesta di revoca di 5 consiglieri. Milano Finanza si chiede se questa decisione rappresenti un segnale di distensione con il fondo Elliott, aggiungendo però che l'armistizio tra i due grandi azionisti sia tutto da verificare.

Prysmian cede l'1,54% a 16,605 euro. Secondo Affari&Finanza, l'inserto del lunedì del quotidiano La Repubblica, aprile potrebbe essere il mese della svolta per l’azienda: nelle prossime settimane, infatti, sarà assegnato il 40-50% dell'infrastruttura Viking che collegherà "la Gran Bretagna e la Danimarca, lunga ben 760 chilometri". Il settimanale economico ha evidenziato che questa commessa vale circa un miliardo di euro e potrebbe determinare la sorte (nel breve termine) di Prysmian a Piazza Affari. Intanto, gli analisti di Goldman Sachs hanno sforbiciato da 21 euro a 17,5 euro il target price sulla società, in seguito al taglio delle stime sulla redditività per il biennio 2019/2020; gli esperti hanno anche peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Neutrale” il giudizio sulla società.

Seduta nervosa per Mondo TV (-1,84% a 1,333 euro). Venerdì la società ha comunicato i risultati del 2018, esercizio chiuso con un valore della produzione di circa 22,2 milioni di euro, in diminuzione del 40% rispetto ai 34 milioni realizzati l’anno precedente. Mondo TV ha chiuso il 2018 con una perdita netta di 39,51 milioni di euro, rispetto all’utile di 12,82 milioni contabilizzato l’anno precedente. In mattinata, la società ha fornito alcuni dati preconsuntivi consolidati del primo trimestre 2019. Il valore della produzione si è attestato a circa 5 milioni di euro, mentre l’utile netto è stato pari a circa un milione di euro. Mondo TV ha fornito anche alcune stime per il periodo 2019/2023. La società quotata al segmento STAR punta a chiudere l'esercizio in corso con un risultato operativo di 6,77 milioni di euro e un utile netto di 4,12 milioni. Nel 2023 l'EBIT dovrebbe salire a 16,94 milioni di euro, mentre il risultato netto dovrebbe sfiorare i 10,5 milioni.