Toscana Aeroporti, i conti 2019 e il dividendo 2020

13 mar 2020 ore 10:26

Toscana Aeroporti ha chiuso il 2019 con ricavi totali pari a 130,2 milioni di euro, in flessione dell'1,3% rispetto ai 231,9 milioni di euro del 2018.

L'anno si è chiuso con un risultato netto di esercizio in flessione del 3,1% a 14,1 milioni di euro dai 14,6 milioni di euro del 2018. Tale flessione, spiega la nota della società, è dovuta principalmente all'addizionale IRES del 3,5% introdotta dall'ultima legge finanziaria.

A fine 2019 l'indebitamento finanziario netto era pari a 33,1 milioni di euro rispetto ai 28,2 milioni di fine 2018.

Nei primi due mesi del 2020 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 915 mila passeggeri, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Già a febraio si contavano i primi effetti del coronavirus.

Sulla base di questi conti il board proporrà un dividendo di 0,501 euro per azione. Il pay-out ratio (ossia la percentuale di utili distribuita) è del 69%. La proposta prevede di porre in pagamento il dividendo a partire dal 13 maggio 2020 con stacco della cedola previsto per l'11 maggio 2020.

