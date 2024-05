BFF Bank chiarisce in merito agli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia

di Redazione Lapenna del Web

10 mag 2024 ore 13:16

A seguito delle interlocuzioni con i propri azionisti, BFF Bank ha precisato che, in occasione della consegna del report ispettivo, la Banca d'Italia - pur in presenza di rilievi di conformità - ha espresso il proprio convincimento che i rinnovati organi aziendali, potranno dare un importante contributo alla pronta risoluzione delle criticità rilevate. Inoltre, i rilievi, sulla base dell’esperienza storica dell'istituto bancario, non implicano un incremento delle perdite sul credito del portafoglio del gruppo, avendo invece a oggetto profili di segnalazione ai fini prudenziali.

Il consiglio di amministrazione ha manifestato ha avviato un dialogo con la Vigilanza al fine di arrivare a una pronta risoluzione.

Il management ha precisato che l'attuale politica dei dividendi di BFF Bank riprenderà dopo la revoca da parte della Banca d'Italia della sospensione temporanea del pagamento dei dividendi.

