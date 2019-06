BancoBPM, sì a nuove nozze, ma servono più certezze (Affari & Finanza)

3 giu 2019 ore 06:53

L’inserto economico settimanale del quotidiano La Repubblica ha intervistato Giuseppe Castagna, amministratore delegato di BancoBPM. Il banchiere dell’istituto “nato sull’asse Milano-Verona” ha innanzitutto fatto il punto della situazione su come sta andando la banca, che vede crescere i depositi (principalmente perché la clientela ha deciso di tenere fermo il denaro sul conto) e calare i crediti deteriorati grazie alla cessione di 20 miliardi di esposizioni problematiche aspetto agli 8 inizialmente messi in conto. Castagna ha poi parlato delle strategie future di BancoBPM, definendo inevitabile una fusione per crescere ulteriormente. Tuttavia anche con le operazioni eventualmente valutabili la banca resterebbe più piccola rispetto ai colossi Unicredit e IntesaSanpaolo. Così, nel caso, BancoBPM si concentrerebbe sulle regioni più industrializzate del Paese. Tuttavia ci vuole “una situazione macro e una politica più chiara per capire in che direzione sta andando il Paese”.

