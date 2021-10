BancoBPM e BPER Banca: ora si riapre la partita per il terzo polo (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

26 ott 2021 ore 07:46

Il fallimento della trattativa tra UniCredit e Monte dei Paschi di Siena torna a far parlare dell’ipotesi del terzo polo bancario in Italia. A scriverlo sono Andrea Greco e Vittoria Puledda su La Repubblica.

La proroga di sei mesi per trasformare le attività fiscali differite (Dta) in capitale, d'altra parte, agevolerebbe le fusioni. Si fanno i nomi di Mps naturalmente ma anche di BancoBPM e BPER Banca: “Insieme, avrebbero un totale attivi di oltre 330 miliardi e una quota di mercato in Lombardia, la regione più ricca d’Italia, intorno al 16%”, notano i giornalisti. IntesaSanpaolo invece sarebbe impensierita da una possibile integrazione tra UniCredit e BancoBPM.

“Altri due attori di peso sono il Crédit Agricole e Bnp Paribas, padrona di Bnl. Un matrimonio con BancoBPM - o BPER - avrebbe per loro senso industriale ma ardua praticabilità politica, e interesse tutto da valutare”, si legge infine sul quotidiano.

