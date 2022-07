Banca MPS, nessun aggiornamento sull'aumento di capitale

di Redazione Lapenna del Web

1 lug 2022 ore 09:25

Banca MPS ha comunicato che, in ottemperanza a un’informativa richiesta da CONSOB e riguardo alla sottoscrizione, da parte dell’istituto, del pre-underwriting agreement e al sostegno espresso dal Ministero dell’Economia in merito alla prospettata operazione di aumento di capitale, non si registrano aggiornamenti ulteriori.

