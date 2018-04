Banca Intermobiliare, Trinity perfeziona acquisto e lancia OA

di Edoardo Fagnani

17 apr 2018 ore 20:29

Nella seduta odierna Trinity Investments Designated Activity Company, società di investimento soggetta al diritto irlandese e gestita da Attestor Capital, ha perfezionato l’acquisto della partecipazione di controllo di Banca Intermobiliare detenuta da Veneto Banca.

A seguito del perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione di controllo, Trinity è tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria sulle azioni di Banca Intermobiliare diverse da quelle acquistate in data odierna a un prezzo complessivo massimo per azione (comprensivo di earn-out) pari a 0,89244 euro.

Qualora, ad esito dell’OPA, si verificasse una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di di Banca Intermobiliare, Trinity non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare il flottante, con l’intento di realizzare il delisting delle azioni della banca.

