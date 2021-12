Svas Biosana, conosciamo meglio la società

Svas Biosana opera nel settore dei dispositivi medici e consumables, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e a marchio di terzi

9 dic 2021 ore 09:58

Proseguono i collocamenti all’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Giovedì 9 dicembre 2021 Svas Biosana ha esordito nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive, a seguito del collocamento di complessive 1.600.000 azioni ordinarie rivenienti da un apposito aumento di capitale e 240.000 azioni destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment.

Il prezzo di collocamento delle azioni Svas Biosana era stato fissato a 12,5 euro, con una capitalizzazione iniziale della società pari circa 70 milioni di euro.

Il collocamento delle azioni si è concluso con una raccolta complessiva pari a circa 23 milioni di euro (comprensiva dell’opzione di over allotment di circa 3 milioni) a fronte di una domanda di 3 volte superiore l’offerta.

SVAS BIOSANA – L’ATTIVITA’

Svas Biosana opera nel settore dei dispositivi medici e consumables, essendo specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e a marchio di terzi.

L’attività del gruppo è suddivisa in quattro linee di business, di cui la prime tre in capo a Svas Biosana e la quarta in capo a Mark Medical (società acquisita dall’Emittente nel dicembre 2015 e dedicata distribuzione ad enti statali ospedalieri di articoli medicali e presidi medico-sanitari dei principali produttori mondiali in esclusiva nell’area Balcanica (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro):

linea Farmex : inerente la produzione e vendita di ausili per incontinenza, medicazione tradizionale, cotone idrofilo e prodotti per la cura della persona e per il benessere.

: inerente la produzione e vendita di ausili per incontinenza, medicazione tradizionale, cotone idrofilo e prodotti per la cura della persona e per il benessere. linea Svas : inerente la distribuzione e vendita di dispositivi medici monouso generici e prodotti specialistici.

: inerente la distribuzione e vendita di dispositivi medici monouso generici e prodotti specialistici. linea Medical : attiva nella produzione e vendita di pacchi procedurali, dispositivi medici per infusione e aspirazione chirurgica, teli medicali, tappetini assorbenti, medicazioni impregnate, gel lubrificanti per urologia.

: attiva nella produzione e vendita di pacchi procedurali, dispositivi medici per infusione e aspirazione chirurgica, teli medicali, tappetini assorbenti, medicazioni impregnate, gel lubrificanti per urologia. linea Mark Medical: attiva nella promozione e vendita di dispositivi medici, apparecchiature medicali specialistiche e mezzi di contrasto in Slovenia, Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina.

Svas Biosana investe costantemente in ricerca, con lo scopo di definire nuovi standard di qualità nel settore medicale, attraverso la continua innovazione tecnologica e di prodotto, sviluppando categorie di prodotti innovativi complementari rispetto al portafoglio già esistente e dotati di caratteristiche distintive in sinergia con il mondo della ricerca.

SVAS BIOSANA – I DATI DI BILANCIO

Svas Biosana ha fornito alcuni dati finanziari relativi al 2020 e al primo semestre 2021.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con ricavi netti per 76,04 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto ai 73,57 milioni ottenuti l’anno precedente. In miglioramento anche il margine operativo lordo, salito da 9,2 milioni a 9,58 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è migliorata dal 12,5% al 12,6%. Svas Biosana ha terminato il 2020 con un utile netto di 2,51 milioni di euro, in crescita dell’1,2% rispetto ai 2,48 milioni contabilizzati l’anno precedente. Nel corso del 2020 le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 3,31 milioni di euro, mentre le attività di investimento hanno comportato esborsi complessivi per 2,62 milioni.

Nei primi sei mesi del 2021 i ricavi netti di Svas Biosana sono saliti del 2,2% a 38,59 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo è balzato del 10% a 5,74 milioni di euro, portando la marginalità al 14,9%. La società ha terminato il semestre con un utile netto di 1,97 milioni di euro.

A fine giugno 2021 l’indebitamento netto di Svas Biosana era sceso a 35,87 milioni di euro, dai 37,11 milioni di inizio anno.

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan Svas Biosana ha precisato che al momento non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione di dividendi.

SVAS BIOSANA – LA STRATEGIA

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan Svas Biosana ha segnalato che intende continuare nel proprio processo di crescita ed espansione sia per linee interne che per linee esterne.

In particolare, la crescita per linee interne si svilupperà su due direttrici:

rafforzamento della struttura e degli impianti esistenti : Svas Biosana intende rafforzare la struttura operativa mediante l’ampliamento della stessa, nonché mediante il miglioramento dell’efficienza e funzionalità degli impianti esistenti, con l’obiettivo di incrementare l’operatività e migliorare ulteriormente il servizio fornito ai propri clienti.

: Svas Biosana intende rafforzare la struttura operativa mediante l’ampliamento della stessa, nonché mediante il miglioramento dell’efficienza e funzionalità degli impianti esistenti, con l’obiettivo di incrementare l’operatività e migliorare ulteriormente il servizio fornito ai propri clienti. incremento della base clienti: il gruppo intende incrementare la base clienti mediante rafforzamento delle strutture commerciali, delle risorse dedicate all’attività di ricerca dei potenziali clienti e vendita dei propri servizi, nonché mediante l’introduzione di nuove linee di business.

Con riferimento alla crescita per linee esterne Svas Biosana intende realizzare le strategie di crescita anche attraverso mirate operazioni di acquisizione o partnership strategiche con aziende operanti nel mercato di riferimento (o in mercati assimilabili) con l’obiettivo di creare sinergie sia strategiche (quali ampliamento della gamma prodotti e rafforzamento del network, dei servizi e della base clienti) sia economico - finanziarie (sinergie di costo ed efficientamento).