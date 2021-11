Soluzione Tasse, conosciamo meglio la società

Soluzione Tasse è una società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane. L'azienda opera attraverso cinque linee di business

Si susseguono le nuove matricole all’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Il 5 novembre 2021 Soluzione Tasse ha esordito a Piazza Affari, a seguito del collocamento di 4.815.000 nuove azioni.

SOLUZIONE TASSE – L’ATTIVITA’

Soluzione Tasse è una società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane.

L'azienda opera attraverso cinque linee di business, ciascuna delle quali è posta in capo a una singola società controllate dallo stesso.

Linea di Business Pianificazione Fiscale e Gestione Contabile (ST Consulting). Questa linea di business prevede la prestazione a favore del cliente finale di attività in materia fiscale.

(ST Consulting). Questa linea di business prevede la prestazione a favore del cliente finale di attività in materia fiscale. Linea di Business Software (Xriba Italia). Questa linea di business è focalizzata sullo sviluppo e successiva commercializzazione di un applicativo software in grado di automatizzare i processi contabili e amministrativi di piccole e medie imprese nonché studi di commercialisti ed esperti contabili.

(Xriba Italia). Questa linea di business è focalizzata sullo sviluppo e successiva commercializzazione di un applicativo software in grado di automatizzare i processi contabili e amministrativi di piccole e medie imprese nonché studi di commercialisti ed esperti contabili. Linea di Business Spazi e Membership (Soluzione Meeting). Questa linea di business nasce nel dicembre 2019 e basa la propria strategia di crescita sul prodotto di punta: il format “Quantico Business Club”, esclusivo club di imprenditori che permette ai suoi membri di condividere ambizioni, esperienze, know-how e relazioni con altri imprenditori.

(Soluzione Meeting). Questa linea di business nasce nel dicembre 2019 e basa la propria strategia di crescita sul prodotto di punta: il format “Quantico Business Club”, esclusivo club di imprenditori che permette ai suoi membri di condividere ambizioni, esperienze, know-how e relazioni con altri imprenditori. Linea di Business Mediazione Creditizia (Soluzione Funding). Questa linea di business è relativa al mercato della mediazione creditizia e della finanza agevolata, in cui il Gruppo ha deciso di entrare a partire dal mese di agosto 2020.

(Soluzione Funding). Questa linea di business è relativa al mercato della mediazione creditizia e della finanza agevolata, in cui il Gruppo ha deciso di entrare a partire dal mese di agosto 2020. Linea di Business Strategia e Formazione 4.0 (QBC). Questa nuova linea di business ha ad oggetto l’attività di consulenza strategica aziendale che fino a maggio 2021 era gestita direttamente da Soluzione Meeting e, in più, offrirà un servizio nuovo relativo alla formazione 4.0 a favore degli imprenditori.

La capogruppo Soluzione Tasse definisce, in modo unitario e con una visione di insieme, la strategia dell’intero gruppo. Vengono definiti gli obiettivi da raggiungere e le opportunità da cogliere, con particolare attenzione verso la composizione dell’offerta da erogare ai propri clienti. In particolare, con riferimento alla linea di business pianificazione fiscale e gestione contabile, l’emittente svolge direttamente alcune attività a favore di ST Consulting, quali la selezione di professionisti di comprovata esperienza sul mercato di riferimento.

SOLUZIONE TASSE – I DATI DI BILANCIO

Soluzione Tasse ha fornito alcuni dati finanziari relativi al 2020 e al primo semestre 2021.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con ricavi netti per 18,94 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto ai 13,03 milioni ottenuti l’anno precedente. Il margine operativo lordo è aumentato dell’87%, passando da 729mila euro a 1,36 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 6% al 7%. Soluzione Tasse ha terminato il 2020 con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 852mila euro, rispetto 531mila euro contabilizzati l’anno precedente.

Nei primi sei mesi del 2021 i ricavi netti di Soluzione Tasse sono balzati del 62% a 11,74 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo è aumentato da 551mila euro a 892mila euro (+62%). La società ha terminato il semestre con un utile netto di 595mila euro.

A fine giugno 2021 la posizione finanziaria netta adjusted di Soluzione Tasse era positiva per 676mila euro, rispetto agli 1,21 milioni di inizio anno.

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan Soluzione Tasse ha precisato che non è stata definita una politica di distribuzione dei dividendi.

SOLUZIONE TASSE – LA STRATEGIA

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan Soluzione Tasse si pone l’obiettivo di consolidare la propria posizione competitiva sul mercato della consulenza fiscale, finanziaria e gestionale per le PMI italiane diventando l’operatore di riferimento in tale ambito, sviluppando competenze che possano ulteriormente ampliare e diversificare il proprio portafoglio clienti e le soluzioni offerte. Il gruppo intende proseguire nella propria strategia di sviluppo e di crescita trasversale a tutti i verticali ad oggi esistenti, sia per linee interne che esterne.

Con particolare riferimento alla crescita per linee esterne, Soluzione Tasse evidenza la possibilità di effettuare l’acquisizione di altre società concorrenti, per esempio operanti nel settore dello sviluppo software, ovvero nel settore della consulenza del lavoro, piccoli studi di consulenza e professionisti e ancora intermediari finanziari o piattaforme di crowdlending per iniziare ad operare direttamente anche nell’erogazione del credito, nonché aziende operanti nella gestione di asset virtuali.