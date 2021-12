ISCC Fintech, conosciamo meglio la società

ISCC Fintech è un’agenzia d’affari attiva in Italia nel settore dell’acquisto di crediti non performing loan. La società è stata fondata nel dicembre 2019

22 dic 2021 ore 13:39

Doppio esordio all’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) nella seduta di mercoledì 22 dicembre 2021. ISCC Fintech ha debuttato contemporaneamente a Directa Sim nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive, a seguito del collocamento di complessive 2.900.000 azioni ordinarie, di nuova emissione, a cui potrebbero aggiungersene 300mila messe in vendita dall’azionista Conafi nell’ambito dell’opzione greenshoe.

Il prezzo di collocamento delle azioni ISCC Fintech era stato fissato a 5 euro, con una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale pari a oltre 64,5 milioni di euro.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento è pari a 14,5 milioni di euro.

ISCC FINTECH – L’ATTIVITA’

ISCC Fintech è un’agenzia d’affari attiva in Italia nel settore dell’acquisto di crediti non performing loan da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di “Credit Management”).

La società è stata fondata nel dicembre 2019, al termine di un iter societario che ha visto, nel 2018, la trasformazione di Conafi in holding di partecipazioni e la successiva costituzione di veicoli societari finalizzati ad agevolare l’attività del gruppo nel settore del credito.

In particolare, ISCC Fintech ha acquisito da Conafi un data-base ricco di informazioni di carattere sociologico, contabile, economico-finanziario e reddituale relativo a soggetti ai quali, negli anni, è stata offerta assistenza e, più in generale, sulla clientela “bad customer ”. Queste informazioni, unitamente a quelle rivenienti da banche dati di terzi e a dati di pubblico dominio, permettono alla società, con il supporto di una avanzata struttura tecnologica – in particolare, mediante l’utilizzo della piattaforma ISCC-Tech – e di personale altamente specializzato, di valutare il merito di credito e la struttura economico-finanziaria dei propri clienti, al fine di ottimizzare le strategie di recupero.

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan ISCC Fintech ha segnalato che il valore complessivo dei portafogli NPL acquisiti dalla data di costituzione è pari a circa 126 milioni di euro, mentre il corrispettivo pagato per i portafogli NPL acquisiti ammonta a circa l’1,45% del valore lordo complessivo dei portafogli acquistati.

Inoltre, ISCC Fintech detiene una partecipazione pari al 33% del capitale di Lawyers S.T.A., una società di recente costituzione specializzata nel recupero giudiziale dei crediti.

ISCC FINTECH – I DATI DI BILANCIO

ISCC Fintech ha fornito alcuni dati finanziari relativi al 2020 e al primo semestre 2021.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con un valore della produzione di 250mila euro e un margine operativo lordo negativo per 88mila euro. ISCC Fintech ha terminato il 2020 con una perdita netta (esclusa la quota di terzi) di 99mila euro.

Nei primi sei mesi del 2021 il valore della produzione di ISCC Fintech è stato pari a 592mila euro, mentre il margine operativo lordo è risultato negativo per 157mila euro. La società ha terminato il semestre con un rosso di 184mila euro.

A fine giugno 2021 l’indebitamento netto di ISCC Fintech era sceso a 885mila euro, rispetto agli 1,23 milioni di inizio anno.

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan ISCC Fintech ha precisato che al momento non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione di dividendi.

ISCC FINTECH – LA STRATEGIA

Nel documento di ammissione delle azioni all’Euronext Growth Milan ISCC Fintech ha segnalato che la strategia si svilupperà secondo quattro direttrici: