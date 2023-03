Generali, la migliore al FTSEMib

di Redazione Lapenna del Web

14 mar 2023 ore 10:32

Giornata positiva per Generali al FTSEMib. Alle ore 10.31 il titolo registrava un progresso dell'1,74% a 18,11 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 17,985 euro e un massimo di 18,245 euro.

Il Leone di Trieste ha comunicato i risultati finanziari del 2022. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi, che hanno superato il consensus degli analisti. In aumento anche l’utile netto, nonostante la svalutazione degli investimenti russi. Il management di Generali ha fornito gli obiettivi strategici e finanziari per il 2023 e ha confermato la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

