Tonfo di Eni (-5,4%) dopo il piano industriale

di Redazione Lapenna del Web

23 feb 2023 ore 17:37

Eni ha registrato la peggiore performance di giornata al FTSEMib. Il titolo ha perso il 5,36% a 13,358 euro dopo aver oscillato tra un minimo di 13,314 euro e un massimo di 14,2 euro. Elevati i volumi: nell'intera giornata passate di mano oltre 46,5 milioni di azioni.

Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati finanziari preliminari del 2022, esercizio in cui il colosso petrolifero ha beneficiato di un contesto economico più favorevole. Di conseguenza, Eni ha evidenziato un forte miglioramento dei ricavi e della redditività. Dopo la diffusione dei risultati finanziari dell'esercizio 2022, il Cane a sei zampe ha presentato alla comunità finanziaria il Piano Strategico per il periodo 2023-2026 e ha fornito alcune indicazioni sulla politica dei dividendi nel periodo in esame. Inoltre, il colosso petrolifero ha ufficializzato la distribuzione della terza tranche del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022). La cedola sarà di 0,22 euro e sarà staccata il 20 marzo.

