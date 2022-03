ENI maglia nera al FTSEMib

di Redazione Soldionline

18 mar 2022 ore 14:57

ENI registra la peggiore performance di giornata al FTSEMib. Alle ore 15.00 il titolo del Cane a sei zampe era in calo del 4% a 12,586 euro, poco sopra al minimo intraday di 12,57 euro.

ENI ha comunicato i risultati finanziari definitivi del 2021. L’utile netto è stato rideterminato a 5,82 miliardi di euro, in conseguenza al completamento del processo di approvazione del piano di gruppo e la stima del risultato del quarto trimestre di Saipem (-1,89%) a seguito del differimento dei tempi di approvazione del bilancio della partecipata. Inoltre, ENI ha presentato il Piano Strategico 2022-2025 alla comunità finanziaria e ha fornito alcune indicazioni sulla politica dei dividendi nel periodo in esame, che prevede un'importante novità: il dividendo sarà corrisposto in quattro rate trimestrali paritarie a settembre 2022, novembre 2022, marzo 2023 e maggio 2023.

