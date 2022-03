Enel la migliore al FTSEMib

di Redazione Lapenna del Web

18 mar 2022 ore 10:19

Seduta brillante per Enel, che registra la migliore performance di giornata al FTSEMib. Alle ore 10:20 il titolo guadagnava il 2,76% a 5,878 euro.

Il colosso elettrico ha comunicato i risultati finanziari definitivi dell’esercizio 2021. I vertici del colosso elettrico hanno fornito anche i target finanziari per il 2022 e hanno confermato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Inoltre, il management di Enel ha proposto la distribuzione di un dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) di 0,38 euro per azione, da cui vanno detratti gli 0,19 euro corrisposti a gennaio 2022 quale acconto.

