Banca MPS chiude in rosso (-1,3%)

Seduta altalenante per Banca MPS al FTSEMib. Il titolo ha perso l'1,34% a 4,199 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 4,077 euro e un massimo di 4,344 euro. Elevati i volumi: nell'intera giornata sono passate di mano oltre 210 milioni di azioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver perfezionato la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie della banca, corrispondenti a circa il 12,5% del capitale della banca, attraverso un accelerated book building riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale. Il corrispettivo per azione è stato pari a 4,15 euro per un controvalore complessivo pari a circa 650 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni del Monte dei Paschi di Siena registrato in data 26 marzo 2024 (4,256 euro).

