Atlantia, tutti restano in campo. Pronta l’Opa Edizione-Blackstone (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

11 apr 2022 ore 07:15

Gli acquisti sul titolo Atlantia proseguono su due diversi binari: da una parte ci sono Edizione e Blackstone e dall'altra il consorzio Gip-Brookfield. Entrambi, riporta Laura Galvagni per Il Sole24Ore di sabato 9 aprile, sembrano intenzionati a procedere con un'offerta finalizzata al delisting da Borsa Italiana. Ciò che ora sembra una contesa potrebbe però in futuro trasformarsi in un tavolo di trattative. Il dossier Atlantia, complice anche la questione Aspi, avrebbe un profilo più adatto "a un azionariato privato piuttosto che pubblico". Tirando fuori i Benetton dalla partita e tirando in ballo la Acs di Florentino Perez, i due fondi hanno deciso di promuovere uno sviluppo su tutte le linee di business, grazie anche agli 8 miliardi in arrivo dalla cessione di Aspi.

Edizione-Blackstone sarebbero pronti a lanciare un'OPA che, ai prezzi di venerdì 8 aprile 2022, varrebbe 18 miliardi di euro, di cui 4 di competenza di Blackstone. L'idea è quella di "utilizzare un veicolo di nuova costituzione la cui maggioranza, seppure risibile, sia in capo a Ponzano Veneto e il resto al fondo". La mossa sarebbe condizionata al comportamento degli azionisti storici di Atlantia (Gic e Fondazione Crt), i quali hanno sempre seguito i Benetton. Quanto a Brookfield e Gip sembrano pronti a contendersi Atlantia con la ferma intenzione, al momento, di evitare "lo spezzatino".

