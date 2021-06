Atlantia, la strategia e la politica dei dividendi dopo la cessione di ASPI

La nuova politica dei dividendi sarà sottoposta agli azionisti il prossimo anno, a partiure dall'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021 (quindi ad aprile 2022)

di Redazione Lapenna del Web

15 giu 2021 ore 09:23

Atlantia ha definito le nuove linee guida strategiche per le scelte di investimento delle risorse finanziarie a disposizione dopo la cessione di Autostrade per l’Italia, risorse che sono state stimate per circa 8 miliardi di euro. L'obiettivo della società è quello di assicurare un ritorno adeguato e sostenibile per gli azionisti, mantenendo una struttura del capitale solida e flessibile.

Nel dettaglio, le risorse aggiuntive saranno destinate in particolare alla crescita e al supporto delle piattaforme del gruppo; a nuove aree di investimento, da individuarsi nelle infrastrutture di trasporto e mobilità e di settori adiacenti; a un fondo di corporate venture capital aperto a nuovi partner, con una dotazione a regime di alcune centinaia di milioni di euro.

Inoltre la società considera di sottoporre all’assemblea degli azionisti un programma di buy back di azioni proprie per un importo variabile da 1 a 2 miliardi di euro, da lanciare sul mercato dopo il completamento della cessione di ASPI.

Atlantia ha definito la nuova politica dei dividendi per il triennio 2021/2023, che sarà sottoposta agli azionisti il prossimo anno, a partiure dall'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021 (quindi ad aprile 2022).

La società prevede di distribuire circa 600 milioni di euro nel primo esercizio con una crescita stimata tra il 3 e il 5% per quelli successivi, sfruttando la generazione di cassa del portafoglio di attività.

La nuova politica di remunerazione prevede anche la distribuzione dei dividendi in due tranche semestrali, con un primo acconto a novembre 2022, sulla base dei riusultati finanziari del primo semestre 2022.