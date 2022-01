Ascopiave rileva il 79,74% di Eusebio Energia

di Redazione Soldionline

28 gen 2022 ore 14:38

Ascopiave ha comunicato di aver perfezionato un ulteriore investimento nel settore delle energie rinnovabili relativa al settore idroelettrico ed eolico come previsto nel Piano Strategico 2020-2024. L’investimento consiste nell’acquisizione della partecipazione di maggioranza, detenuta da Supermissile, pari al 79,74% del capitale di Eusebio Energia, società attiva nel settore energetico.

Il prezzo corrisposto al closing per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza è pari a 44,8 milioni di euro e prevede un meccanismo di earn-out.

Eusebio dispone di 22 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui 21 centrali idroelettriche, per una potenza complessiva di 44 MW, site in Lombardia e Veneto e un parco eolico, composto da 14 pale da 1 MW ciascuna, sito in Campania.

