Ascopiave cresce nelle rinnovabili

di Redazione Soldionline

14 dic 2021 ore 15:16

Ascopiave ha comunicato di aver perfezionato un investimento nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel settore idroelettrico, in linea con quanto indicato nel piano strategico per il periodo 2020-2024.

L’investimento consiste nell’acquisizione di sei impianti idroelettrici appartenenti al Gruppo EVA con una potenza nominale pari a 4,6 MW. Gli impianti, situati in Lombardia e Piemonte, operano tutti in regime di incentivazione, con meccanismo feed in tariff avente scadenza media oltre il 2033.

L’operazione sarà perfezionata tramite l’acquisto del 100% del capitale di una società veicolo del Gruppo EVA, che prenderà la denominazione di “Asco Renewables“, nella quale confluiranno i sei impianti oggetto della transazione, a seguito del loro trasferimento da perfezionarsi entro la data del closing. Il valore degli impianti al 31 dicembre 2021 è stato determinato a 24 milioni di euro.

Il prezzo da corrispondere al closing prevede un meccanismo di aggiustamento volto a regolare le partite di credito e debito presenti nelle società veicolo alla medesima data. L’EBITDA atteso per l’anno 2022 è pari a circa 2,4 milioni di euro.

Il closing dell’operazione, subordinato ad alcune condizioni tra cui il completamento dei conferimenti descritti, è previsto entro fine dicembre 2021; il corrispettivo sarà pagato per cassa tramite l’utilizzo di linee di credito a disposizione della società.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.