Arras Group, nuove iniziative immobiliari in Sardegna

di Redazione Lapenna del Web

19 ott 2023 ore 08:36

Arras Group - società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna quotata sul segmento PRO dell'Euronext Growth Milan - ha presentato 12 iniziative immobiliari in fase di sviluppo in Sardegna, nell'ambito della prima Investor Conference. In particolare, al 30 settembre i contratti firmati sono stati 67, per un controvalore di circa 20,9 milioni di euro.

Inoltre, sono 11 le operazioni in fase di scouting per un volume d'affari complessivo stimato a 76 milioni di euro.

Lo sviluppo immobiliare di Arras Group punta oltre i confini dell’isola: in Italia soprattutto in Sicilia, Puglia e Liguria, e all’estero si guarda al sud della Spagna e della Francia.

