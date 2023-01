FTSEMib: non è una scommessa

Inutile scommettere sui mercati finanziari. Meglio aspettare che la direzione di fondo venga segnalata in modo affidabile dal mercato stesso. Soprattutto in un momento come questo che vede all’orizzonte il dispiegamento di una forte volatilità.

di Fabio Pioli

30 gen 2023 ore 16:32

Di Fabio Pioli, trader professionista, ideatore di Miraclapp, la più grande piattaforma del reddito extra

Come avete notato, cari affezionati lettori, giochiamo sempre in anticipo e abbiamo terminato l’articolo della scorsa settimana: “FTSEMib: sveliamo il segreto” con queste parole:

“Ma devo fare per forza un’ultima raccomandazione: nonostante da quello che scrivo sembra che si debba andare al ribasso, non è così. …..(omissis)….. Non significa dunque che i mercato scenderà oppure non salirà; significa che non ne conosciamo le probabilità in questo momento; le conosceremo dopo e allora faremo una nuova operazione. Dico questo non per privarvi di un’opportunità ma per privarvi del rischio di perdere. Ok? A buon intenditore, poche parole.”

L’onestà e la trasparenza pagano sempre e abbiamo fatto con anticipo queste raccomandazioni perché sapevamo in anticipo che, dato che l’analisi tecnica gridava ribasso, qualcuno avrebbe compiuto l’errore di mettersi al ribasso o di vendere i titoli in portafoglio. Sbagliatissimo.

Fare investimenti, operazioni, sulla base di opinioni personali, opinioni di altri, analisi tecnica o, peggio di peggio, notizie o analisi fondamentale è un comportamento da irresponsabili.

Noi abbiamo la grande fortuna di non fare dei mercati finanziari un gioco d’azzardo ma una professione che da un reddito costante e indipendente dalle condizioni di mercato e non c’è professione che non si basi sulla scienza, al giorno d’oggi, quindi sulla matematica.

Bisogna in primis conoscere la matematica applicata ai mercati finanziari. E cosa dice dunque la matematica? Nulla per ora. Bisogna aspettare: come ogni cosa che abbia valore, essa va attesa.

Una piccola ma importante cosa però la matematica la dice già adesso: si sprigionerà una grandissima volatilità.

Questo è certo perché i prezzi del mercato italiano sono imbastiti in una fascia minima di oscillazione già da troppo tempo (Figura 1) e non vedono l’ora di uscire con forza da questa gabbia.

Fig 1. Future FTSEMib – Grafico mensile

Naturalmente l’analisi tecnica dice che si uscirà al ribasso (Figura 2) e non va del tutto lasciata inascoltata ma voi vi affidereste a qualcosa che non porta con sé una cosa molto importante ossia un numerino che ne indica le probabilità?

Fig 2. Future FTSEMib – Grafico settimanale

Infatti mentre l’analisi tecnica è pronta a cambiare molto disinvoltamente parere al superamento (eventuale) dei 28.095 punti di future sul FTSEMib, noi aspettiamo molto più concretamente quel numerino che ci direbbe che veramente si parte al ribasso con probabilità almeno superiori all’80%. Senza farci altre idee.

Solo così saremo sicuri di aggiungere altri soldi al nostro portafoglio.

E senza prendere rischi di perdita sconosciuti e non controllati (ricordiamo che in assenza di probabilità nel lungo periodo tutti gli investitoti vanno a zero nel lungo periodo).

Fig 3. Future FTSEMib – Grafico settimanale

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà. L'autore comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.