AlerionCleanPower, avvio di un’iniziativa per la diversificazione strategica

di Redazione Soldionline

21 ott 2024 ore 15:11

AlerionCleanPower - società energetica quotata al MidCap - ha comunicato di aver sottoscritto con Fri-el (società controllata da Fri-el Green Power) un accordo per sottoporre la propria proposta di acquisto per un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio da 200 MW, consentendo in tal modo il suo ingresso strategico nel settore degli accumuli energetici e in particolare dei pompaggi idroelettrici. Il progetto situato in Basilicata, con una capacità di accumulo di circa 1.200 MWh, ha recentemente ottenuto l’approvazione della valutazione di impatto ambientale.

AlerionCleanPower ha segnalato che questo nuovo progetto rappresenta un passo fondamentale nella diversificazione del portafoglio aziendale del gruppo.

