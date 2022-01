A2A, i target al 2030 e la politica dei dividendi

Previsti investimenti per complessivi 18 miliardi di euro nel periodo 2021-2030, in incremento di 2 miliardi rispetto al Piano presentato lo scorso anno

di Redazione Soldionline

28 gen 2022 ore 07:42

Il consiglio di amministrazione di A2A ha approvato l’aggiornamento del piano industriale per il periodo 2021-2030 che prevede l’impegno verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi previsti da COP26.

In particolare, il management ha segnalato che il piano pone le basi per raggiungere l’azzeramento delle emissioni dirette e indirette (sia scope 1 sia scope 2) generate dal gruppo al 2040 e rafforza i business che possono contribuire alla transizione ecologica del Paese.

A livello finanziario, l’aggiornamento del piano strategico 2021-2030 prevede una crescita in termini di Ebitda più sostenuta di quanto indicato lo scorso anno, passando da circa 1,4 miliardi di euro del 2021 a circa 2,9 miliardi di euro del 2030, con un tasso di crescita medio annuo nel periodo 2020-2030 pari al 9%.

Anche l’utile netto di A2A (escluse le poste non ricorrenti) è destinato a crescere in modo consistente, passando dai 335 milioni di euro del 2020 a circa 780 milioni di euro nel 2030 (+9% crescita media annua).

Per consentire il conseguimento degli obiettivi indicati, l'aggiornamento di piano industriale prevede investimenti per complessivi 18 miliardi di euro nel periodo 2021-2030, in incremento di 2 miliardi rispetto al Piano presentato lo scorso anno. La maggior parte degli investimenti sarà focalizzata sulla transizione energetica (61%, pari a circa 11 miliardi di euro), e circa 7 miliardi di euro saranno destinati allo sviluppo dell’economia circolare.

L’aggiornamento del piano 2021-2030 punta a mantenere il profilo di credito di A2A a un solido investment grade. Il rapporto FFO/NetDebt si mantiene sempre sopra le soglie di sicurezza e raggiunge l’apice, pari a 28,8%, nel 2030.

Nonostante l’incremento degli investimenti, l’aggiornamento del piano 2021-2030 conferma i target di distribuzione dei dividendi agli azionisti:

almeno 0,082 euro per azione sull’utile del 2021

sull’utile del 2021 almeno 0,085 euro per azione sull’utile del 2022

sull’utile del 2022 almeno 0,087 euro per azione sull’utile del 2023

Per gli anni successivi, A2A ha confermato una crescita minima del dividendo pari al 3% all’anno.