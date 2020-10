Il Warren Buffet di oggi? Non guarda agli Anni Sessanta

Commento di recce-d.com

Scegliamo questa settimana di ripartire da un titolo di Bloomberg della settimana scorsa, che dice che i discepoli di Warren Buffett dovrebbero sperare che esploda la bolla del comparto obbligazionario (una delle tante bolle che noi investitori oggi siamo costretti a cavalcare, costretti da politiche sia monetarie sia fiscali senza freni, senza limiti e soprattutto senza controllo).

Nei precedenti 28 interventi di questa serie, noi di Recced’ vi abbiamo presentato una serie di informazioni, considerazioni, e analisi a proposito dei “value stocks” che cita sopra il titolo di Bloomberg, ma questo stesso titolo a noi serve sia confermare che il tema resta della massima attualità, sia a ribadire che, almeno secondo noi, partendo proprio da questo tema si può, ed anzi si deve, arrivare a constatare la crisi di un certo modo di avvicinarsi ai mercati e ad investire.

Ma ripartiamo proprio da Warren Buffett, investitore dalle straordinarie capacità, che ha costruito un sostanziale (probabilmente non colmabile) vantaggio sui propri concorrenti, e anche su molti imitatori, negli anni tra il 1970 ed il 2000, impostando il proprio portafoglio su concetti come il “valore aziendale” e il “lungo termine”. In buona sostanza, Buffett ha dimostrato in quei decenni di sapere individuare con grande anticipo le aziende di successo (contribuendo alla diffusione del concetto di “moat” che tra gli altri anche noi di Recce’d abbiamo adottato, e adattato al nostro sito).

Ognuno di voi lettori può constatare senza difficoltà che, negli anni successivi al Duemila, il vantaggio di Buffett sui concorrenti si è ridotto a qualcosa di molto vicino a zero, confrontando il valore del suo Fondo Berkshire Hataway e l’indice della Borsa di New York. Ma è andata ancora peggio ai suoi imitatori, come potete vedere sotto nel grafico che segue: è andata male in particolare a chi, utilizzando modellini matematici e algoritmi, ha preteso di rendere “automatici” i criteri alla base di acquisti e vendite in Borsa, adottando come criterio-guida la distinzione tra azioni di tipo “value” e azioni di tipo “growth”.

Il mondo intero (il mondo dei gestori professionisti, quanto meno, è alla ricerca di una spiegazione, ormai da anni, senza arrivare ad un risultato: citeremo qui un breve estratto dell’articolo di Bloomberg, nel quale si accenna a una delle spiegazioni proposte di recente, quella degli “intangibili”.

One of the first and most reliable ways to beat the market is value investing, promulgated brilliantly by Benjamin Graham in the 1930s, adapted by luminaries such as his pupil Warren Buffett in the years since, and identified as a quantitative factor that will predictably outperform in the long run by Eugene Fama and Kenneth French. At its simplest, it holds that stocks which are cheap compared to their book value (or some other sensible measure) will do better over time. It even has common sense on its side: “Buy stuff for less than it’s worth and you’ll make money.”

The only problem is that value has underperformed by so much and for so long now, that the whole concept is coming in for re-evaluation. Two recent studies tackle the issue neatly.

The first complaint, from Brent Leadbetter, Feifei Li and Juhani Linnainmaa, a group of academics sponsored by Research Affiliates, is that book value has become an incomplete and limited measure of a firm’s size. Meanwhile, Campbell Harvey of Research Affiliates suggests that the critical issue can be solved, and the value style can to an extent be resuscitated, if we include intangibles.