PMI: tra fiducia e realtà dei fatti

Non pare sempre vero che se gli indici PMI migliorano, questo significa che l’economia vada meglio. Questi indicatori più che anticipare, assecondano i cambiamenti di umore

di Valter Buffo

2 lug 2019 ore 10:17

Ieri, i nostri lettori che seguono con maggiore attenzione la giornata dei mercati finanziari hanno visto, in successione, gli indici PMI dalla Cina arrivati già nella notte, e poi gli indici PMI per l’Europa la mattina, ed infine poi ieri pomeriggio l’indice PMI per gli USA, unito all’indice ISM.

Insomma, ieri chi è stato attento ha visto, in sole 12 ore, tutti gli indici PMI del Mondo. Che cosa ne è venuto fuori? Un segnale univoco. Vediamo di interpretarlo con attenzione: è proprio questo l’obiettivo del nostro lavoro, durante la settimana in corso. Come dicevamo ieri, Recce’d ha più volte messo in evidenza l’influenza e allo stesso tempo i limiti degli indici PMI, che a nostro giudizio più che anticipare assecondano i cambiamenti di umore che noi vediamo realizzarsi sui mercati finanziari.

Nell’ultimi anni, a fronte di una ampia e diffusa decelerazione della crescita economica, gli indicatori come i PMI e gli indici di fiducia hanno retto piuttosto bene, e questo è vero soprattutto se guardiamo alla realtà degli Stati uniti. Proprio per questa ragione, il fatto che nelle ultime settimana anche gli indici USA di fiducia abbiamo fatto segnare un calo ha allarmato molti commentatori: parla proprio di questo il grafico che abbiamo selezionato oggi per voi ovvero del fatto che si sono avvicinati i dati “hard”, ovvero i dati reali, ed i dati che derivano dalle opinioni, ovvero i dati “soft”.

Il grafico che oggi vi presentiamo a noi sembra molto significativo, proprio al proposito di ciò che scrivevamo sopra, ovvero dell’influenza sui mercati degli indicatori di opinione e degli indici di fiducia. Come scritto già mesi fa su SoldiOnline.it, molte banche di investimento (e di riflesso, poi, le reti di promotori finanziari) raccontano al cliente che “se gli indici PMI migliorano, questo significa che l’economia va meglio”. Ecco, questo proprio NON è vero, e il grafico ve lo racconta: seguite con attenzione le due linee, quella di colore ocra e quella di colore blu. Noi ci ritorneremo domani mattina.

Fonte: BBG

