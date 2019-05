Rischio Europee e rischio Europa

La crisi del Governo austriaco e la manifestazione dei Sovranisti a Milano sono due anticipazioni di ciò che ci aspetta prima e dopo le ormai imminenti Elezioni Europee: tensione politica

di Valter Buffo

20 mag 2019 ore 09:42

Commento giornaliero di recce-d.com

La crisi del Governo austriaco e la manifestazione dei Sovranisti a Milano sono due anticipazioni di ciò che ci aspetta prima e dopo le ormai imminenti Elezioni Europee: una fase di tensione politica elevata, e forse fuori controllo. Ha scritto ieri mattina La Stampa:

In questi giorni, le elezioni europee sembrano una specie di scontro fra visioni del mondo. Da una parte, ci sono i sovranisti, che dell’Europa dicono tutto il male possibile, dall’altra un campo europeista diviso e confuso, che difende come può il percorso fatto fino ad oggi. Dopo il 27 maggio, però, non basterà più sventolare bandiere, il processo che porterà alla formazione della nuova Commissione servirà a delineare un’agenda per i prossimi anni.

In Italia, il vivacissimo dibattito scatenato dalle dichiarazioni di Salvini sul deficit pubblico oltre il 3% è soltanto una provocazione: che a noi offre però lo sunto per sottolineare lo spread (grafico sotto) oggi NON è il parametro a cui guardare: oggi il tema forte è un altro, ovvero una ridiscussione dell’intero impianto politico in Eurozona, con un obbiettivo immediato che è quello di riscrivere le regole della politica economica. Leggiamo di nuovo La Stampa:

Quale che sia il risultato delle elezioni europee del 26 maggio la conseguenza sarà una drammatica novità nel Parlamento di Strasburgo: sui suoi scranni siederà per la prima volta un contingente di deputati che si organizzerà per opporsi alla costruzione europea. Finora i 751 europarlamentari sono stati lo specchio di visioni diverse, anche in maniera aspra, sulla strada da seguire per rendere l’Europa più coesa e integrata ma tutto ciò sta per finire perché ad urne chiuse avremo fra loro una componente anti-euro.

La Stampa ci parla delle future contrapposizioni al Parlamento Europeo, ma noi oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un elemento di unità: oggi nessuno, tra le forze politiche, si schiera più con decisione a favore della politica di austerità fiscale che in Eurozona ha dominato per un decennio. Più o meno tutti, vecchi partiti e nuovi partiti, forze di destra e di sinistra, populisti e sovranisti, tutti insomma sono a favore di un’allentamento delle regole. E qui, saremmo tentati di tornare a ciò che noi di Recce’d vi abbiamo scritto in più occasioni a proposito di politiche economiche, MMT e debito, anche per spiegare a chi ci legge le ragioni per le quali oggi lo spread conta molto meno che in passato. Ma per questa settimana resteremo invece concentrati sull’Europa, la sua economia reale ed i suoi mercati finanziari, allo scopo di aiutare i lettori ad analizzare e comprendere l’evoluzione dei fatti così come la stiamo osservando in queste settimane.

Fonte: La Repubblica

