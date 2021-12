Investimenti, prospettive per il 2022

di Redazione Lapenna del Web

7 dic 2021 ore 10:15

Dopo oltre dieci anni di stimoli monetari introdotti a partire dalla crisi finanziaria globale, William Davies, Vice Chief Investment Officer Globale presso Columbia Threadneedle Investments, prevede un cambio di passo per il 2022. "Con l'entrata nel vivo della ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19, l'anno prossimo sarà all'insegna di un'inversione dei ruoli nel campo della politica monetaria: il supporto, gli stimoli e la spesa pubblica anticrisi verranno sostituiti dalla ripresa, dalle attività di risanamento, dalla riduzione degli stimoli fiscali e dal ritorno alla normalità", ha ipotizzato l'esperto.

Secondo William Davies, nel breve termine sarà più difficile per le aziende battere le previsioni come accaduto nel 2021. "Di fatto, mi aspetto una maggiore dispersione dei rendimenti azionari per tutto l'anno, uno scenario che potrebbe offrire delle opportunità agli investitori attivi", ha segnalato l'esperto.

William Davies ritiene che la qualità si farà strada nel lungo termine. "Per qualità intendiamo aziende con bilanci, vantaggi competitivi e profili di sostenibilità solidi". A prescindere dall'area geografica, siamo dell'avviso che queste società sopravviveranno a qualsiasi rallentamento o fase di volatilità nel 2022", ha concluso l'esperto.

