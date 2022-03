Mercati finanziari: quali sono le conseguenze del conflitto Russia-Ucraina?

di Redazione Lapenna del Web

7 mar 2022 ore 10:49

Secondo gli analisti di DWS i recenti sviluppi e l'ampio spettro di rischi costringono a rivedere le prospettive per l'economia e i mercati.

"A causa del forte aumento dei prezzi dell'energia," spiegano, "i tassi d'inflazione sembrano destinati a salire ancor più del previsto. Tuttavia, una recessione in Europa sarà probabilmente evitata grazie a importanti programmi fiscali, tra cui ulteriori spese militari e investimenti del settore privato nelle infrastrutture energetiche".

In conclusione, gli analisti di DWS spiegano che "alla luce delle incertezze geopolitiche sottostanti, c'è il potenziale per una forte volatilità nei mercati finanziari, ma in una prospettiva a 12 mesi, rimaniamo fiduciosi per i risk asset".

