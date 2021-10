Mercati azionari europei tra timori e ripresa economica

di Redazione Lapenna del Web

22 ott 2021 ore 10:43

Alistair Wittet - gestore del fondo Comgest Growth Europe di Comgest - ha segnalato che, dopo una solida performance nei primi otto mesi dell’anno, settembre è stato caratterizzato da un ribasso dei mercati azionari mondiali.

L'esperto ha provato a fornire una spiegazione a questo scenario. "All'inizio, la variante Delta del Covid-19 sembrava destinata a interrompere la ripresa," afferma Wittet, "ma i progressi incoraggianti delle campagne vaccinali hanno attenuato queste preoccupazioni."

Inoltre, il gestore ha ricordato che a settembre la FED e Banca d'Inghilterra hanno annunciato "l’intenzione di voler procedere a una stretta monetaria." Secondo Wittet, la decisione è stata presa perché il "troppo denaro a basso costo da troppo tempo rischia di innescare uno scenario di iperinflazione, in particolare nel contesto di un’economia mondiale che si sta riprendendo bene dalla pandemia". Tuttacia, Alistair Wittet ha segnalato che per i mercati azionari, ciò significa meno denaro per alimentare le quotazioni azionarie, o almeno questo è il pensiero corrente. Senza dimenticare "la notizia che Evergrande, lo sviluppatore immobiliare cinese, non fosse in grado di rimborsare un'obbligazione ha aggiunto altri timori oltre a quello di una diffusione del contagio", ha concluso il gestore.

