Il dato sul PIL USA? Non è un numero del Lotto!

In questi giorni si è parlato molto del dato sul PIL USA, la cui diffusione è in programma oggi. Si sono sparati numeri con grande energia, entusiasmo, ed avventatezza

di Valter Buffo

27 lug 2018 ore 10:06

Alle otto e mezza di New York, ovvero le 14:30 in Europa, si vedrà (finalmente) questo dato trimestrale per la crescita del PIL degli Stati Uniti, un dato di cui si è parlato davvero troppo: in particolare, si sono sparati numeri con grande energia, entusiasmo, ed avventatezza.

Abbiamo letto del 3, e poi del 4, e anche del 5% e oltre, ma molti di questi numeri sono stati buttati là, ovvero azzardati, come si fa coi numeri che si prevedono per il Lotto.

La questione, invece, è ben più seria, ed è per questo che merita una analisi meno superficiale e più di dettaglio. Noi oggi vi offriamo due previsioni che, quanto meno, sono basate su un metodo chiaro, e fondato sulle basi della scienza statistica: il che non significa che poi ci prendono necessariamente, ma quanto meno non si tratta dei numeri... del Lotto!

Nel primo dei due grafici, vedete la previsione, aggiornata a ieri, della Fed di New York, che si ferma ad un dato annualizzato inferiore al 3%. Nel secondo grafico, siamo invece a St Louis, e la locale Federal Reserve stima un tasso di crescita del 3,25% annualizzato.

Vi suggeriamo di mettere questi due dati a confronto con quelli che avete letto nelle ultime settimane, sui quotidiani, e prodotte dalle maggiori banche di investimento, oppure le voci “fatte circolare” dalla stessa Amministrazione Trump.

Noi di Recce’d vogliamo ripetere oggi che il dato NON avrà comunque la forza sufficiente per fare spostare di molto il tasso di crescita dell’intero 2018, che resterà vicino al 3% (salvo incidenti di percorso).

