I motivi del crollo dei mercati azionari (e le implicazioni tecniche)

di Redazione Soldionline

5 ago 2024 ore 11:38

Pierre Veyret - analista tecnico di ActivTrades - ha commentato lo scivolone subito dalle principali piazze finanziarie internazionali nelle scorse settimane. Secondo l'esperto, i venditori hanno chiaramente il controllo del mercato, poiché la propensione al rischio è stata appesantita dall'incertezza derivante dagli sviluppi macro della scorsa settimana. "I trader e gli analisti sono rimasti delusi dal fatto che la Federal Reserve non abbia fatto alcuna mossa monetaria durante la sua ultima decisione sui tassi", ha evidenziato Pierre Veyret.

Inoltre, secondo l'esperto, gli ultimi dati sull'occupazione degli Stati Uniti - i più deboli dalla pandemia - hanno alimentato la tesi secondo cui il FOMC avrebbe dovuto procedere a un taglio dei tassi. "In effetti, l'ultima serie di dati macro poco incoraggianti, che fanno temere una recessione negli Stati Uniti, combinata con il persistente atteggiamento da falco della Fed, sta scoraggiando gli investitori dal rimanere lunghi sugli asset più rischiosi", ha segnalato l'analista.

Inoltre, Pierre Veyret ha aggiunto che le crescenti tensioni in Medio Oriente, con i timori di ritorsioni iraniane contro Israele in seguito all'ultimo attacco, stanno mettendo sotto pressione i mercati azionari globali. Di conseguenza, secondo l'analista, questa azione dei prezzi non è tecnica, ma è piuttosto vista come un trading della paura, in cui gli investitori riducono la loro esposizione al rischio e cercano sicurezza, da cui l'attuale rally dei titoli di stato e dell'indice VIX.

Secondo Pierre Veyret questo atteggiamento probabilmente prevarrà fino a quando gli investitori non assisteranno a chiari catalizzatori rialzisti, forniti da una forte evidenza di tenuta dell'economia statunitense o da solidi accenni dovish nei prossimi discorsi dei funzionari della Fed.

Pierre Veyret ha fornito anche alcune indicazioni sulla situazione tecnica dello STOXX50.

L'analista ha segnalato che l'indice che raggruppa i maggiori titoli della zona euro ha rotto un altro importante livello di supporto e attualmente è scambiato sotto il livello di 4.560 punti, con i titoli finanziari ed energetici come peggiori performer. "Il prossimo livello di supporto significativo si trova sopra il livello di 4.400 punti", ha segnalato l'esperto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.