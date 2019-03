Giapponesizzazione: crescita e inflazione

Commento giornaliero di recce-d.com

La riunione di oggi e domani del Board della Federal Reserve riaccende tutti i riflettori sul ruolo delle Banche Centrali: nel nostro contributo di ieri, abbiamo portato all’attenzione dei lettori il fatto che le Banche Centrali di Occidente hanno finito le munizioni, che evidentemente oggi hanno paura (di una recessione, oppure di una nuova fase di forte turbolenza sui mercati) e che questo le costringere ad andare alla ricerca di nuovi strumenti, che poi significa di nuove modalità di intervento.

E quindi, dove guardare, se non al Giappone, che da ben 20 anni si trascina in una situazione che è di zero inflazione, zero crescita economica, zero rendimenti delle obbligazioni? Oggi quindi giudichiamo appropriato approfondire proprio le scelte della Banca del Giappone (e le sue conseguenze per i mercati finanziari), e vi proponiamo di leggere con noi un estratto che abbiamo selezionato, e che poi più in basso commentiamo per voi.

Many of the underlying problems confronting the BOJ -- slowing growth, tepid wage increases, lackluster productivity gains and aging populations -- are becoming more pronounced in other developed economies. This increases the likelihood of more drawn out stimulus, pushing others down the same road as Japan. “When Japan first confronted the problem of very low inflation, monetary economists pooh-poohed the problem, saying there was an easy fix,” said Raghuram Rajan, former governor of the Reserve Bank of India and now a professor at the University of Chicago. “After confronting the same issue in their own countries and showing an inability to deal with it, there seems to be a general consensus that the problem is harder.” Its latest experiment in yield-curve control involves pinning short-term borrowing costs at minus 0.1 percent and holding long-term rates around zero percent by operations in the bond market. (…) for the BOJ, which has already swallowed up 43 percent of Japanese government bonds, this tool has actually let it slow the pace of purchases and extend the life of stimulus. Its huge holdings of JGBs relative to other investors now allow it to guide rates with relative comfort. (…) JGB traders aren’t faring much better either. Trading volumes have fallen dramatically in the bond market, which no longer serves Japan as an arbiter of economic risk, and jobs in the industry are declining. Years of low interest rates have also meant cheap loans are keeping unproductive companies alive, slowing efforts to revitalize the economy.