Dividendi: uno scudo contro l’inflazione?

di Redazione Lapenna del Web

13 ott 2021 ore 10:53

Secondo Ludwig Palm - gestore del fondo Flossbach von Storch - le azioni, in qualità di partecipazioni societarie, dovrebbero annoverarsi tra le forme di protezione dall'inflazione.

"Anche nel caso di inflazione generalizzata," afferma Palm, "le aziende con modelli di business di successo riescono spesso ad aumentare notevolmente i prezzi, il fatturato e i profitti. Se poi pagano dividendi costanti, si potrebbe quasi dire di aver trovato in queste distribuzioni regolari un valido sostituto degli interessi". Tuttavia, il gestore ha ricordato che "mentre le promesse di interessi sono garantite dalla legge, cioè vanno pagate finché l’emittente non fallisce, per le azioni non ci sono garanzie simili".

Ludwig Palm ha sottolineato che alcune aziende pagano dividendi costanti agli azionisti, indipendentemente dalla situazione. "Persino durante la pandemia di coronavirus, alcune di queste realtà hanno guadagnato abbastanza da corrispondere un dividendo agli azionisti nonostante la crisi globale", ha evidenziato il gestore.

Ludwig Palm segnala di non confondere queste aziende con "quelle che attirano gli investitori con pagamenti particolarmente elevati a seguito di una ripresa economica, salvo poi interromperli pressoché all’improvviso". A questo proposito il gestore ha fornito alcuni dati statistici: "Secondo i dati di Janus Henderson, otto aziende su dieci nel mondo hanno mantenuto i dividendi costanti o li hanno aumentati nel 2021, mentre nel 2020 oltre un terzo li ha ridotti o addirittura sospesi del tutto."

