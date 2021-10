Investimenti, la crisi energetica chiama un'allocazione più prudente

di Redazione Lapenna del Web

“Abbiamo continuato a ridurre la nostra posizione di overweight sui risky asset, a causa delle recenti e crescenti preoccupazioni per la crisi energetica”. Lo ha segnalato Vincent Chaigneau, head of research di Generali Investments.

Secondo l'esperto, l'aumento dei prezzi delle materie prime è tossico per l'economia e i mercati, per almeno tre motivi: assottiglia sia i margini delle aziende che il potere d'acquisto dei consumatori, e può richiedere una stretta più veloce e audace per quanto concerne la politica monetaria. "Tutto ciò richiede un'allocazione di portafoglio più prudente o un hedging significativo”, ha concluso Vincent Chaigneau.

