Le cinque possibili sorprese, per gli investitori, del 2020

Secondo Barry Gill (UBS AM) gli investitori potrebbero essere impreparati nel 2020, visto il persistente scenario caratterizzato da una crescita costantemente bassa e da bassi tassi d'interesse

di Redazione Soldionline

6 dic 2019 ore 11:42

“Gli investitori potrebbero essere impreparati nel 2020, visto il persistente scenario caratterizzato da una crescita costantemente bassa e da bassi tassi d'interesse”. È quanto sostiene Barry Gill, Head of Investments di UBS Asset Management. Secondo l’esperto sono a disposizione tutti gli elementi necessari per assistere sia a un'accelerazione della crescita globale sia per ottenere performance economiche a livello regionale molto diverse da quelle del 2019. A questo propositivo UBS Asset Management stima cinque potenziali sviluppi di mercato che potrebbero turbare le prospettive degli investitori. Nell’analisti seguente gli esperti tracciano una roadmap delle possibili reazioni per ciascuno di essi.

Per il 2020, UBS Asset Management stima cinque potenziali sviluppi di mercato che potrebbero turbare le prospettive degli investitori e traccia una roadmap delle possibili reazioni per ciascuno di essi: Tregua della guerra commerciale : un accordo generale per risolvere la controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina metterebbe nuovamente in moto il ciclo produttivo globale e darebbe un potenziale impulso all’azionario, in particolar modo quello emergente.

: un accordo generale per risolvere la controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina metterebbe nuovamente in moto il ciclo produttivo globale e darebbe un potenziale impulso all’azionario, in particolar modo quello emergente. Inattesi sviluppi delle elezioni Stati Uniti : i risultati delle elezioni di novembre 2020 potrebbero porre le basi per cambiamenti radicali nella politica economica nazionale e nella regolamentazione interna. L’Iowa sarà il primo Stato da cui prenderà inizio la corsa alla presidenza alla Casa Bianca, con il caucus previsto a febbraio 2020 il processo elettorale statunitense proseguirà a tutta velocità. Un cambio nella leadership statunitense a favore di un candidato con un programma politico radicalmente diverso potrebbe portare gli investitori a essere sottopesati nell’azionario statunitense, prediligendo così le opportunità presenti altrove.

: i risultati delle elezioni di novembre 2020 potrebbero porre le basi per cambiamenti radicali nella politica economica nazionale e nella regolamentazione interna. L’Iowa sarà il primo Stato da cui prenderà inizio la corsa alla presidenza alla Casa Bianca, con il caucus previsto a febbraio 2020 il processo elettorale statunitense proseguirà a tutta velocità. Un cambio nella leadership statunitense a favore di un candidato con un programma politico radicalmente diverso potrebbe portare gli investitori a essere sottopesati nell’azionario statunitense, prediligendo così le opportunità presenti altrove. Stimoli fiscali nell’UE : se la più grande economia europea, ovvero la Germania, cambiasse idea e decidesse di avviare stimoli fiscali per compensare i minori benefici della politica monetaria potremmo assistere a un significativo cambiamento di rotta nei mercati. Un importante programma di stimoli potrebbe supportare al rialzo la performance delle azioni Value europee a lungo dimenticate, a scapito del debito sovrano del continente che presenta una durata maggiore.

: se la più grande economia europea, ovvero la Germania, cambiasse idea e decidesse di avviare stimoli fiscali per compensare i minori benefici della politica monetaria potremmo assistere a un significativo cambiamento di rotta nei mercati. Un importante programma di stimoli potrebbe supportare al rialzo la performance delle azioni Value europee a lungo dimenticate, a scapito del debito sovrano del continente che presenta una durata maggiore. Catastrofe climatica : gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti, come i terribili incendi boschivi in Australia e le diffuse inondazioni nel nord dell'Inghilterra che hanno causato ingenti danni nella seconda metà del 2019. Nei prossimi 12 mesi, ad esempio, una tempesta fortissima potrebbe colpire un'importante area metropolitana o il crollo di un ghiacciaio potrebbe destabilizzare l’attività in Europa. Gli investitori possono prepararsi a gestire al meglio gli eventi futuri e contribuire a creare soluzioni sostenibili attraverso strategie di investimento che coinvolgono le aziende e aiutano loro a ridurre l’impronta di carbonio.

: gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti, come i terribili incendi boschivi in Australia e le diffuse inondazioni nel nord dell'Inghilterra che hanno causato ingenti danni nella seconda metà del 2019. Nei prossimi 12 mesi, ad esempio, una tempesta fortissima potrebbe colpire un'importante area metropolitana o il crollo di un ghiacciaio potrebbe destabilizzare l’attività in Europa. Gli investitori possono prepararsi a gestire al meglio gli eventi futuri e contribuire a creare soluzioni sostenibili attraverso strategie di investimento che coinvolgono le aziende e aiutano loro a ridurre l’impronta di carbonio. Conflitto in Medio Oriente: qualora le attuali tensioni in Medio Oriente dovessero incrementare al punto da trasformarsi in un conflitto, gli impianti petroliferi nel Golfo potrebbero essere devastati. Questo scenario potrebbe costringerci a renderci conto che l'elettrificazione dei veicoli è più lontana di quanto stimato e potrebbe portare al rialzo i titoli del comparto energetico upstream, del settore dei servizi petroliferi o dell’energia alternativa.

