Cercando un rifugio nelle obbligazioni

Nella nostra ultima settimana prima di una breve pausa estiva, noi in Recce’d abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su un fatto della massima attualità, il rendimento dei titoli di stato negli Stati Uniti, per poi allargare il nostro sguardo all’intero mercato internazionale: nel caos generale che vedete tutti in questi giorni, Recce’d giudica più importante seguire che cosa accade sul mercato delle obbligazioni che sul mercato di borsa (dove tutto è decisamente prevedibile, e previsto da alcuni).

In più occasioni, noi abbiamo scritto due cose, a proposito del mercato delle obbligazioni, e precisamente che:

Come ogni lettore vede, la realtà dei mercati rimette in discussione questioni di tipo fondamentale, e questo ci suggerisce di ritornare, insieme a voi lettori, sulla domanda di base: che cosa determina il prezzo e quindi il rendimento delle obbligazioni? E per conseguenza, che cosa ci sta dicendo il rendimento del decennale USA, quando scende come oggi sotto l'1,9% sulla scadenza a 10 anni?

What can explain all this? Bear in mind that the bond market is driven by two principal components that are not necessarily linked: the state of the economy and the sentiment of bond traders. And the bond market has followed some very reliable trends over the years. The bull market in bonds lasted more than three decades after the Fed under Paul Volcker succeeded in squeezing out inflation psychology. During that period the declining trend in yields was remarkably strong.