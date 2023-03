Borse, propensione al rischio in aumento?

di Redazione Soldionline

17 mar 2023 ore 11:22

Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - la propensione al rischio è in aumento dopo che gli investitori hanno colto l'occasione per acquistare azioni a prezzi scontati, in seguito ai timori di un rischio sistemico innescato dalla SVB nei confronti del settore finanziario.

"Il panico degli ultimi tempi è stato sostituito da un vento di sollievo, in quanto le banche centrali, tra cui la Federal Reserve e la BNS, nonché altre istituzioni finanziarie private come JP Morgan e Citigroup, hanno mostrato sostegno al settore finanziario per evitare ulteriori fallimenti e riportare la fiducia sui mercati", ha spiegato l'analisti.



Inoltre, secondo Pierre Veyret, l'attuale clima sui mercati azionari è stato influenzato dall'ultimo discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha annunciato un rialzo dei tassi di 50 punti base, ribadendo che le banche europee rimangono solide e che l'inasprimento monetario non sarebbe una minaccia per l'economia dell'Eurozona nel suo complesso, anche se ha messo in guardia dalla possibilità di una stagflazione all'interno dell'Eurozona.



Dal punto di vista tecnico, Pierre Veyret ha evidenzato la maggior parte dei benchmark azionari ha registrato forti rimbalzi sui livelli di supporto chiave. "A breve termine, lo STOXX-50 ha rotto la sua trendline ribassista iniziata a marzo, aprendo la porta a ulteriori massimi verso 4.170 punti, 4.205 punti e 4.260 punti", ha segnalato l'analista.

