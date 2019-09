Borsa Italiana, dove trovare valore nei prossimi mesi?

Nei prossimi mesi è probabile che le performance di Borsa Italiana siano allineate a quelle dei principali listini europei. È questa l’indicazione fornita da Massimo Trabattoni - Head of Italian Equity di Kairos – in un contributo tratto dalla rubrica mensile “Italian Times”. Tuttavia, secondo l’esperto, alcuni singoli settori potrebbero riservare interessanti potenzialità, come le utilities e i difensivi in generale. Senza trascurare una strategia che vede il giusto mix in portafoglio, tra titoli ad alta liquidabilità sul mercato con business consolidati e titoli con minori scambi in Borsa, ma con spiccata propensione alla crescita. Nell’analisi seguente Massimo Trabattoni finisce maggiori dettagli alle proprie preferenze.

Nei prossimi mesi Piazza Affari potrà fare meglio della media della zona Euro? Difficilmente, dal momento che buona parte del distretto industriale del nostro Paese è legata a filo doppio con la Germania, la cui economia è attualmente in difficoltà. Quindi è probabile un allineamento alla performance del listino europeo.



Tuttavia, è possibile trovare ancora valore nei singoli settori di Borsa Italiana.

Per esempio nelle utilities e nei difensivi in generale, nonostante le quotazioni attuali sui massimi storici, ci sono ancora interessanti opportunità. Gli investitori orfani dei Btp e dei Bond societari e bancari, perché il rendimento di questi titoli è zero o negativo, punteranno ancora sui titoli azionari di compagnie di servizi di pubblica utilità regolamentati e dei settori dei beni di prima necessità che garantiscono buoni dividendi e una crescita organica anche in una fase di rallentamento dell’economia.

Stesso discorso per il settore healthcare, nel quale è possibile rintracciare diverse realtà nazionali i cui tassi di crescita attesi per i prossimi anni sono a due cifre.



Nel settore lusso, che a livello mondiale beneficia dell’ampliamento della platea dei consumatori più abbienti dei Paesi Emergenti, occorre invece essere selettivi per individuare le aziende con vocazione internazionale e ben gestite. Nel ciclico, ovvero negli industriali e nel settore auto, meglio aspettare le prossime trimestrali per verificare quali società siano in grado di fronteggiare il rallentamento economico.



Cerchiamo il giusto mix tra titoli con elevata liquidabilità, con solidi fondamentali e stabilità del business, e titoli con spiccata propensione alla crescita – magari grazie allo sbocco sui mercati internazionali – sebbene siano caratterizzati da scambi poco rilevanti.

Titoli, questi ultimi, che, spesso, sono la rappresentazione più genuina del tessuto industriale italiano, ma che devono essere inseriti in portafoglio in percentuali appropriate. Devono avere un peso non eccessivo, per non risultare penalizzanti in caso di violenta correzione del mercato e conseguenti maggiori richieste di disinvestimento delle quote del fondo, ma, al tempo stesso, costituire una quota non irrilevante dell’intero portafoglio, al fine di contribuire a fornire un apprezzabile extra rendimento nel medio lungo termine.