BCE e mercati azionari, quale impatto dagli ultimi dati sull'inflazione?

3 mar 2023 ore 09:20

L'inflazione complessiva dell'Eurozona è scesa dello 0,1% in meno del previsto riporta Robert Schramm-Fuchs - Portfolio Manager di Janus Henderson - attestandosi, su base annuale, all'8,5%.

In particolare, l'esperto ha segnalato che l'inflazione core, quindi al netto delle componenti più volatili, si è attestata su livelli simili a quelli statunitensi, ma con un differenziale sui tassi d'interesse ancora ampio. Pertanto, Robert Schramm-Fuchs ha ribadito che: "le banche centrali non stanno certo esaurendo i motivi forniti dai dati macroeconomici per continuare il loro percorso di inasprimento monetario", aggiungendo che le aspettative nella riunione della BCE del 16 marzo 2023 sono quelle di un dominio dei "falchi", nonchè di coloro che puntano su un'inasprimento della politica monetaria.

Robert Schramm-Fuchs ha analizzato anche le prospettive per i mercati azionari, riportando come: "la persistenza dell'inflazione e l'assenza di un momento di svolta della banca centrale continuino a comportare una sovraperformance dei titoli value rispetto ai titoli growth con multipli di valutazione più elevati e quindi una continua sovraperformance dell'Europa come mercato value sostanzialmente più conveniente rispetto al mercato azionario statunitense".

Robert Schramm-Fuchs ritiene che la forte campagna di inasprimento monetario avrà un impatto significativo sull'economia, dato il consueto ritardo degli effetti delle politiche, e quello sarà il momento in cui le azioni saranno libere di anticipare non una svolta della banca centrale, ma una pausa della banca centrale, che dovrebbe essere un buon segnale di risk-on.

